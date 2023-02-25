Зрада чи емоційна розрядка? Чому твій партнер досі сидить на Tinder

Подружнє життя не схоже на курорт. Цей інститут родини не рушить у щасливу гавань взаємодопомоги та злагоди без кропіткої роботи. Ба більше, доведеться зіштовхнутися зі сварками, непорозуміннями та побутом.

Без якісно вибудуваної комунікації усі ці небезпеки буквально штовхають закоханих у прірву емоційної дистанції, взаємних образ і, зрештою, обійми інших стосунків.

Та що таке зрада? Чи можна вважати переписки з іншими подружньою зрадою, що штовхає партнерів завести профіль сайті знайомств та з якого моменту віртуальна зрада перетворюється на реальну?

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Усі ці непрості, подекуди філософські питання розібрала психотерапевтка Марія Кульчицька та авторка колонки в виданні Elle Ірина Гвасалія.

Зрада за спрощеною системою: чому твій партнер сидить на Tinder

Сучасний світ та технологічний прогрес спростив не лише побутове життя, а й соціальну комунікацію.

Зараз за допомогою телефону можна замовити їжу, одяг, записатися на масаж, винайняти квартиру чи забронювати квитки в інший кінець світу.

Також усього за кілька кліків у зручних та гарно оформлених застосунках, як-от Tinder, Pure, Down, і навіть Facebook, можна легко знайти людину, яка готова до пікантного листування й обговорення найпотаємніших бажань.

Раніше ж для цього знадобилось би чимало часу та обережності. Треба було зрозуміти, чи дійсно хтось готовий піти на таке, перш ніж наважитися на дії.

Зараз усе, на що готова і розраховує людина, видно на сторінці її профілю на одному з сайтів знайомств. Тож найважчим завданням стає визначитися: свайпати вліво чи вправо.

Така система допомогла не одній самотній людині знайти своє кохання. Однак що спонукає одружених чоловіків та жінок використовувати подібні застосунки, шукати листувань з незнайомцями, підпускаючи їх до інтимних тем?

Ірина Гвасалія вважає, що до цього спонукає вседозоленість: у мережі можна бути будь-ким. Однак це не єдина спокуса, перед якою важко встояти.

Змій-спокусник ховається в рутині

Віртуальна переписка допомагає багатьом вийти за межі рутини й водночас ні до чого не зобов’язує. Таким простим і швидким способом можна відчути себе легко та безтурботно, сексуально та привабливо.

Все починається поступово: невинна підписка на цікаву людину і такі ж невинні обміни лайками, думками, фліртом.

Зрештою, усе йде до того, що так і кортить розповісти незнайомцю(-миці) за кількасот кілометрів від тебе усі найпотаємніші інтимні секрети.

Усе безпечно, адже реальна зустріч за таких умов відбудеться з тією ж імовірністю, що й секс, скажімо, з улюбленим(-ною) актором(-кою).

Чого ця людина шукає насправді — втечі від рутини.

Можливо, вона хоче розповісти про свої улюблені пози комусь, хто про них не знає. Адже реальний партнер уже встиг вивчити на пам’ять усі алгоритми задоволення та дослідив усі сантиметри тіла.

Та часто проблема ховається далеко за межами подружнього ліжка. Побут та рутина інколи нівечать почуття так, що з’являється бажання від них втекти.

А додатковим бонусом фантазій і діалогів “на стороні” стає сила та енергія, яка певним чином стимулює реальні стосунки.

Та варто пам’ятати й про небезпеки. Коли ти відчуваєш, що піддаєшся романтиці віртуального флірту і з головою пірнаєш у нове захоплення, то час бити на сполох.

Адже це точний прояв реальних проблем у стосунках та спроб компенсувати нестачу справжньої емоційної близькості.

З якого моменту віртуальна зрада вважається реальною

Те, що вважати зрадою, а що ні — індивідуальне питання, на яке немає правильної відповіді чи уставленої норми. У 21 столітті цю норму та межу визначає для себе кожен самостійно, головне не забути обговорити своє бачення з партнером.

Так вважає і психотерапевтка Марія Кульчицька. Вона стверджує, що для кожної пари поняття зради виглядає по-своєму.

Хтось не зможе змиритися з лайком під фотографією людини протилежної статі, а для когось будуть прийнятні навіть вільні стосунки, де інтимний контакт з іншими — це необхідна розрядка.

Важливо пам’ятати, що ніхто не має права засуджувати чи давати оцінку нормам одне одного. Адже тіло партнера — не власність, воно належить тільки йому.

— Здорові стосунки передбачають зустріч не двох половинок, а двох повноцінних людей, які не потребують прав власності на партнера та поважають його межі, — каже Марія.

Та все ж ми можемо визначити, чи прийнятна ця норма власне для нас. І тут уже одне з двох: або приймаємо цю межу й продовжуємо стосунки, або ні й, відповідно, завершуємо їх.

Оскільки питання межі розмите й кожен має право обрати місце, де накреслити червоні лінії, то неможливо підібрати одну формулу для всіх. Тож з якого моменту віртуальна зрада вважається реальною — вирішувати кожній парі самостійно.

Профілактика від реальної пристрасті: чим листування на стороні може бути корисним

Однак психотерапевтка зазначила, що все-таки вірить у майбутнє пар, які розважаються віртуальним спілкуванням на стороні, а не починають фізичні стосунки в реальності.

Спалахи онлайн-пристрасті не смертельні та цілком допустимі як профілактика від занурення у реальну пристрасть. Секс-листування може бути також емоційним розвантаженням, — каже експертка.

У той час як обмін фото та відео — це вже більше, ніж витівка. Адже є ризик підпустити своє захоплення надто близько, тим самим наближаючи його до реальності.

Особиста зустріч уже цілковито підводить до точки неповернення. Головне, не обманюй себе — просто кавою справа не скінчиться.

— Вступ до інтимного зв’язку за межами подружньої спальні — це факт зради. Але за неї, за усіма законами психології, відповідальність несуть обоє, — зазначила експертка.

Оскільки річ не в самій зраді, а в тому, як збудовані стосунки та як партнери вміють долати кризи в них. Пам’ятай, що ніхто крім тебе не зможе владнати конфлікт, знайти компроміс, навчитися комунікувати.

У повідомленнях коханого(-ї) не буде відповіді, як врятувати стосунки, чи бодай натяку на причину кризи. Усі відповіді вже є в тобі. Доведеться подивитися на них, визнати й шукати рішення всередині себе та союзу.

Зради, інтриги, скандали — усе це розгойдує емоційні гойдалки. Однак в результаті такі атракціони не принесуть щастя, лише розчарування та біль. Що справді важливо у подружньому житті — вибудувати здорові стосунки.

Ми розповіли про десять ознак здорових стосунків, тож ти можеш перевірити, наскільки твої відносини з партнером є здоровими.

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