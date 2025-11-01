Не залишайтеся друзями: чому контакт з колишнім затягує біль

Після завершення стосунків багато людей продовжують підтримувати контакт із колишніми партнерами — з ввічливості, звички чи надії залишитися друзями. Та психологи дедалі частіше наголошують: саме нечіткі кордони часто стають причиною затяжного болю та неможливості рухатися вперед.
Фахівці пояснюють, що будь-які спроби підтримувати повсякденний зв’язок лише відтягують момент емоційного відновлення. Якщо партнер усе ще має доступ до наших думок і почуттів, розставання продовжується у голові, хоч формально стосунки вже завершені.
Про це пише Psychology Today.
Емоційна залежність: чому дружба після розриву затягує біль
Психологиня стосунків з Лос-Анджелеса Сара Брукс зазначає, що найефективнішим підходом для відновлення після токсичних або виснажливих зв’язків є повне припинення контакту на певний період.
Кожне повідомлення може повертати людину до старих емоційних сценаріїв. Іноді саме тиша стає початком зцілення, — каже спеціалістка.
Такий підхід, як наголошують експерти, не означає ворожості чи ігнорування — це спосіб повернути собі автономію.
Особливо складно цей процес проходить для людей, які мають схильність до емоційної залежності: навіть дрібниці на кшталт перегляду профілю колишнього можуть викликати хвилю тривоги або ревнощів.
Тригери, що повертають у минуле: як їх розпізнати
Психологиня попереджає, що важливо розпізнати власні тригери — ситуації, які повертають у минуле: спільні місця, музика, повідомлення в соцмережах. Усвідомлення цих тригерів дає можливість поступово навчитися не реагувати на них болісно.
Не менш важливим етапом є відновлення особистого простору: повернення до захоплень, соціального кола, нових цілей. Експерти кажуть, що це допомагає змінити фокус із колишніх взаємин на власне життя.
Ще один пункт, про який часто забувають: відчуття провини. Деякі екс-партнери можуть тиснути емоційно, нагадувати про хороші моменти або грати на слабкостях. Психолог наголошує — захищати свої межі не означає бути жорстоким. Це означає поважати себе.
Зцілення — не пряма лінія. Бувають дні, коли здається, що все повернулося назад. Але кожен день без старої залежності — це маленька перемога, — додає Брукс.
Фахівець закликає не плутати потребу в спокої з байдужістю: завершення контакту — це не помста, а спосіб повернути контроль над власними емоціями. Адже інколи найсильніший крок уперед — це остаточне прощання.
Раніше ми розповідали, що таке мікрозрада і як вона руйнує стосунки.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!