Не залишайтеся друзями: чому контакт з колишнім затягує біль

Після завершення стосунків багато людей продовжують підтримувати контакт із колишніми партнерами — з ввічливості, звички чи надії залишитися друзями. Та психологи дедалі частіше наголошують: саме нечіткі кордони часто стають причиною затяжного болю та неможливості рухатися вперед.

Фахівці пояснюють, що будь-які спроби підтримувати повсякденний зв’язок лише відтягують момент емоційного відновлення. Якщо партнер усе ще має доступ до наших думок і почуттів, розставання продовжується у голові, хоч формально стосунки вже завершені.

Про це пише Psychology Today.

Емоційна залежність: чому дружба після розриву затягує біль

Психологиня стосунків з Лос-Анджелеса Сара Брукс зазначає, що найефективнішим підходом для відновлення після токсичних або виснажливих зв’язків є повне припинення контакту на певний період.

Кожне повідомлення може повертати людину до старих емоційних сценаріїв. Іноді саме тиша стає початком зцілення, — каже спеціалістка.

Такий підхід, як наголошують експерти, не означає ворожості чи ігнорування — це спосіб повернути собі автономію.

Читати на тему Гарантія здорових стосунків чи “зрада”? Що таке шлюбний договір, які права він захищає та чому варто його укладати Розповідаємо, що таке шлюбний договір та чому це нормальна практика, а не “зрада” подружнього життя.

Особливо складно цей процес проходить для людей, які мають схильність до емоційної залежності: навіть дрібниці на кшталт перегляду профілю колишнього можуть викликати хвилю тривоги або ревнощів.

Тригери, що повертають у минуле: як їх розпізнати

Психологиня попереджає, що важливо розпізнати власні тригери — ситуації, які повертають у минуле: спільні місця, музика, повідомлення в соцмережах. Усвідомлення цих тригерів дає можливість поступово навчитися не реагувати на них болісно.

Не менш важливим етапом є відновлення особистого простору: повернення до захоплень, соціального кола, нових цілей. Експерти кажуть, що це допомагає змінити фокус із колишніх взаємин на власне життя.

Ще один пункт, про який часто забувають: відчуття провини. Деякі екс-партнери можуть тиснути емоційно, нагадувати про хороші моменти або грати на слабкостях. Психолог наголошує — захищати свої межі не означає бути жорстоким. Це означає поважати себе.

Зцілення — не пряма лінія. Бувають дні, коли здається, що все повернулося назад. Але кожен день без старої залежності — це маленька перемога, — додає Брукс.

Фахівець закликає не плутати потребу в спокої з байдужістю: завершення контакту — це не помста, а спосіб повернути контроль над власними емоціями. Адже інколи найсильніший крок уперед — це остаточне прощання.

Раніше ми розповідали, що таке мікрозрада і як вона руйнує стосунки.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!