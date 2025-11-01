Для тебя Семейные отношения

Не оставайтесь друзьями: почему контакт с бывшим затягивает боль

Юлия Хоменко, редактор сайта 01 ноября 2025, 19:00 2 мин.
Как окончательное прощание спасает от боли
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь