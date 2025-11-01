Не оставайтесь друзьями: почему контакт с бывшим затягивает боль

После завершения отношений многие продолжают поддерживать контакт с бывшими партнерами — из вежливости, привычки или надежды остаться друзьями. Но психологи все чаще подчеркивают: именно размытые границы нередко становятся причиной затяжной боли и невозможности двигаться дальше.

Специалисты объясняют, что любые попытки поддерживать повседневную связь лишь оттягивают момент эмоционального восстановления. Если партнер все еще имеет доступ к нашим мыслям и чувствам, расставание продолжается в голове, хотя формально отношения уже закончены.

Об этом пишет Psychology Today.

Эмоциональная зависимость: почему дружба после разрыва затягивает боль

Психолог Сара Брукс из Лос-Анджелеса отмечает, что самым эффективным подходом к восстановлению после токсичных или изматывающих отношений является полный разрыв контакта на определенный период.

Каждое сообщение может возвращать человека к старым эмоциональным сценариям. Иногда именно тишина становится началом исцеления, — говорит специалистка.

Такой подход, как подчеркивают эксперты, не означает враждебности или игнорирования — это способ вернуть себе автономию.

Особенно сложно этот процесс проходит у людей, склонных к эмоциональной зависимости: даже мелочи — вроде просмотра профиля бывшего — могут вызвать волну тревоги или ревности.

Триггеры, возвращающие в прошлое: как их распознать

Психолог подчеркивает, что важно распознать собственные триггеры — ситуации, которые возвращают в прошлое: знакомые места, музыка, сообщения в соцсетях.

Осознание этих триггеров позволяет постепенно учиться не реагировать на них болезненно.

Не менее важным этапом является восстановление личного пространства: возвращение к увлечениям, социальному кругу, новым целям.

Эксперт говорит, что это помогает сместить фокус с прошлых отношений на собственную жизнь.

Есть и еще один важный момент — чувство вины. Некоторые бывшие могут эмоционально давить, напоминая о хороших моментах или играя на слабостях. Психологи подчеркивают: защищать свои границы не означает быть жестоким. Это означает уважать себя.

Исцеление — не прямая линия. Бывают дни, когда кажется, что все откатывается назад. Но каждый день без старой зависимости — это маленькая победа, — добавляет Брукс.

Специалист призывает не путать потребность в спокойствии с равнодушием: разрыв контакта — это не месть, а способ вернуть контроль над собственными эмоциями. Ведь иногда самый сильный шаг вперед — это окончательное прощание.

