Бери воспоминания в свои руки! Идеи, как провести время с семьей и отдохнуть

Иногда случается так, что семью поглощает рутина и времени, чтобы побыть вместе, остается мало, а иногда и вовсе нет. Поэтому, когда выдается свободная минутка, родители хотят провести время со своими детьми и насладиться совместным отдыхом.

В таком случае нужно придумать что-нибудь особенное, что запомнится всем членам семьи и долго будет отдавать теплом в ваших сердцах.

Чтобы у вас и ваших детей остались крутые воспоминания от проведенного вместе времени, предлагаем несколько идей, как небанально и с пользой потратить свободные часы!

Тематический киновечер

Если вы настоящие любители кино, то эта идея для вас.

Украсьте комнату в стиле выбранного фильма, подберите себе причудливые наряды из того, что есть в вашем шкафу. Не забудьте приготовить что-нибудь вкусненькое, что ассоциируется у вас с этой кинокартиной, и наслаждайтесь просмотром любимого кино вместе.

Такое событие точно запомнится, и вы неоднократно будете вспоминать о нем. Возможно, это станет вашей семейной традицией. Почему бы и нет?

Волонтёрство

Среди того, что мы вам предлагаем, волонтерство является одним из выборов, которые идут на пользу не только вам, но и обществу.

Мы предлагаем волонтёрство, потому что оно поможет не только с пользой провести время, но и нечто осознать.

Когда вы занимаетесь волонтёрством, особенно вместе с семьей, вы начинаете понимать ценность кровных связей и семейных отношений в целом.

Проведенное вместе время становится для вас чем-то большим, чем просто веселье и развлечения.

Это полезный опыт, который вы сможете пережить вместе и сделать некоторые выводы.

Поездка на машине, плавно перетекающая в пикник на природе

Наверное, не самый оригинальный способ провести время с семьей, но душевный и легкий в исполнении.

Возьмите термос с тёплым чаем или кофе, несколько пледов и что-нибудь съедобное. Не забудьте включить любимую песню, чтобы вместе горланить её во всю! Если погода позволяет, то такая поездка может превратиться в пикник на природе, что тоже очень понравится всем членам семьи.

Что может быть лучше, чем понежиться на мягкой траве в солнечных лучах?

Тренинги, мастер-классы, любые курсы

Существует множество мастер-классов и тренингов, и большинство из них могут оказаться полезными для всех членов семьи.

Чтобы не терять время, посетите один из таких мастер-классов, который будет интересный и детям, и взрослым.

Наиболее популярные тренинги, подходящие для всех возрастов — это мастер-классы по рукоделию, рисованию и гончарству.

Вы сможете приобрести некоторые практические навыки, к тому же будет что оставить на память о проведенном вместе времени.

Закажите семейную фотосессию

У фотографов всегда миллион идей для фотосессий, тогда почему бы не обратиться к одному из них, чтобы сделать нереальные семейные снимки?

Вы получите массу эмоций! К тому же, ваш дом заиграет новыми красками, когда стены будут украшать фотографии счастливых и улыбчивых вас.

Главное в проведённом вместе времени — это воспоминания. А что может сохранить воспоминания лучше, чем фотографии?

Так что не тратьте время и подбирайте тематику для будущей семейной фотосессии!

Читайте друг другу вслух

Время, проведенное за чтением интересной книги, всегда проходит с пользой, а если вы читаете всей семьей, это просто комбо!

Наверняка у вас или у ваших детей есть любимая книга, которую перечитывать — одно удовольствие.

Выберите одну из таких и поделитесь эмоциями от прочитанного с членами семьи, они точно оценят.

К тому же, никогда не помешает узнать о чём-то новом, а особенно о книгах, которые нравятся вашим близким.

Окунитесь в воспоминания

Почти все пункты из нашего списка побуждают вас создать новые воспоминания. Но почему бы не выделить время для того, чтобы погрузиться в старые?

Найдите пожелтевшие от времени альбомы с фотографиями вас и вашей семьи. Детям будет интересно узнать подробнее о вашей родословной, а также посмотреть на вас в их возрасте. Вам также будет приятно вспомнить, с чего всё начиналось, не правда ли?

Время идет, и рано или поздно вы пожалеете, что не так много времени уделяли семье. Поэтому пока можете — создавайте счастливые воспоминания и дарите своё время самым дорогим людям.

Если ваши дети считают себя слишком взрослыми для того, чтобы проводить время с семьей, то на этот случай у нас также есть статья о лучших вариантах досуга с ребёнком-подростком.