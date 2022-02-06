Ребенок заявляет, что уже взрослый? Удиви подростка новым досугом

Ваши дети уже подросли и считают себя взрослыми? Возможно, вы думаете, что с друзьями им проводить время гораздо интереснее, чем с родителями? А вот и нет. Психологи настаивают: в подростковом возрасте особенно важно находить общие увлечения и игры и не забывать уделять время ребенку.

Но что же такого сделать вместе, если ваш ребенок уже почти взрослый? Вікна решили подготовить несколько вариантов досуга для родителей с подростками.

Что предложить ребенку?

Психологи советуют искать правильный подход к ребенку — обратить внимание на его увлечения, круг общения, то, как он проводит свободное время.

Проанализируйте, что любит ваш ребенок, что его увлекает.

К примеру, ваша дочь увлекается танцами и постоянно ездит на соревнования. Но делает это сама. Поддержите ее, отправляйтесь вместе с ней, болейте, фотографируйте, а после соревнований обязательно сводите в кафе за вкусняшками. Ребенок будет вам благодарен.

Но кроме традиционных увлечений можно попытаться рискнуть и предложить подростку что-то совершенно новое, что он или она до сих пор не пробовали: скалолазание, рафтинг (в теплую погоду), стрельбу в тире или из арбалета, прогулку на лошадях или катание на квадроциклах.

Возьмите привычку получать новые впечатления вместе. Это объединяет.

Развлечения для родителей с подростками на дому

Настольные игры снова на пике популярности. Предложите поиграть вместе. Некоторые из игр тренируют концентрацию, некоторые — развивают стратегическое мышление, например, известный всем Монополист.

Можно также приготовить вкусняшки, сварить домашний лимонад или компот и пригласить в гости друзей вашего ребенка. Так вы сможете поиграть вместе, присмотреться к его окружению и проявить свое внимание ненавязчивым способом.

Компьютерные игры. Ни для кого не секрет, что современные подростки очень увлекаются компьютерными играми, и зачастую заботливые родители не в восторге от таких увлечений. Взрослые ругаются, потому что подросток теряет голову в виртуальной реальности и не понимают увлечений ребенка.

Попробуйте приобщиться. Выберите интересующий вас жанр — стратегии, шутеры, квесты, симуляторы, адвенчуры (приключенческий жанр), ролевые игры или головоломки. Поверьте, это может быть интересно не только детям, но и взрослым. Подросток точно не ожидает, что вы разделите его увлечение.

Пижамная вечеринка? Да-да, парням вряд ли понравится этот вид досуга, зато если у вас дочка, этот вариант именно для вас! Приготовьте попкорн, красиво оденьтесь, выберите фильм по душе и попробуйте стать для вашего непростого подростка другом.

Романтика походов

Кажется, только бабушки могут рассказать об автомобильных путешествиях, установке палаток, разведении костра, надоедливых москитах и ​​романтике солнечных утр. Но нет! В Украине достаточно мест, куда можно поехать с целью кемпинга.

Конечно, зимой в палатке ночевать не будешь, но весной этот вид досуга снова станет актуален. Кстати, знали ли вы, что в Украине есть собственная пустыня и несколько степных водопадов?

Предложите подростку изучать родную страну вместе. Можно добавить немного шарма и предложить арендовать трейлер, чтобы максимально походить на героев из американских фильмов.

Подобные поездки могут стать отличным поводом наладить коммуникацию в семье.

Чем заняться с парнем-подростком

Как насчет наблюдений, но с перцем? Если ваш ребенок — это непоседливый парень, смело берите его с собой на настоящие авто или мотогонки. Хотя бы раз в жизни посмотреть на такое захочет каждый подросток!

А как приобщить к спорту, спросите вы. Попробуйте кроссфит вместе. Конечно, с первого раза вряд ли и папа, и парень справятся хорошо. Однако это будет незабываемый и поучительный опыт.

Подросток увидит, что папа или мама тоже не идеальны, но стесняться этого не стоит. Лучше совершенствоваться и каждый день становиться лучшей версией себя. После не совсем удачной попытки кроссфита желание заниматься спортом может возрасти.

Досуг без экстрима

Если вам не нравится экстремальный вид досуга, советуем присмотреться к предпочтениям подростка и ориентироваться именно на эти занятия.

У вас хорошенькая дочь-подросток? Смело записывайтесь вместе в бьюти-салон на ноготки или на укладку. Уверены: девочка-подросток будет в восторге!

А как насчет фотосессии? Во времена, когда Instagram и TikTok на пике популярности, красивые профессиональные фото никому не помешают. Кроме того, это поможет показать новую грань вашей немножко взрослой девочки.

Иногда от нехватки родительского внимания и проблем со сверстниками дети начинают думать о самоубийстве. В поисках поддержки они приобщаются к опасным сообществам. Читай, что такое группы смерти и почему они популярны среди подростков.