Ребенок заявляет, что уже взрослый? Удиви подростка новым досугом

Ваши дети уже подросли и считают себя взрослыми? Возможно, вы думаете, что с друзьями им проводить время гораздо интереснее, чем с родителями? А вот и нет. Психологи настаивают: в подростковом возрасте особенно важно находить общие увлечения и игры и не забывать уделять время ребенку.
Но что же такого сделать вместе, если ваш ребенок уже почти взрослый? Вікна решили подготовить несколько вариантов досуга для родителей с подростками.
Психологи советуют искать правильный подход к ребенку — обратить внимание на его увлечения, круг общения, то, как он проводит свободное время.
Проанализируйте, что любит ваш ребенок, что его увлекает.
Проанализируйте, что любит ваш ребенок, что его увлекает.
К примеру, ваша дочь увлекается танцами и постоянно ездит на соревнования. Но делает это сама. Поддержите ее, отправляйтесь вместе с ней, болейте, фотографируйте, а после соревнований обязательно сводите в кафе за вкусняшками. Ребенок будет вам благодарен.
Но кроме традиционных увлечений можно попытаться рискнуть и предложить подростку что-то совершенно новое, что он или она до сих пор не пробовали: скалолазание, рафтинг (в теплую погоду), стрельбу в тире или из арбалета, прогулку на лошадях или катание на квадроциклах.
Возьмите привычку получать новые впечатления вместе. Это объединяет.
Настольные игры снова на пике популярности. Предложите поиграть вместе. Некоторые из игр тренируют концентрацию, некоторые — развивают стратегическое мышление, например, известный всем Монополист.
Можно также приготовить вкусняшки, сварить домашний лимонад или компот и пригласить в гости друзей вашего ребенка. Так вы сможете поиграть вместе, присмотреться к его окружению и проявить свое внимание ненавязчивым способом.
Компьютерные игры. Ни для кого не секрет, что современные подростки очень увлекаются компьютерными играми, и зачастую заботливые родители не в восторге от таких увлечений. Взрослые ругаются, потому что подросток теряет голову в виртуальной реальности и не понимают увлечений ребенка.
Попробуйте приобщиться. Выберите интересующий вас жанр — стратегии, шутеры, квесты, симуляторы, адвенчуры (приключенческий жанр), ролевые игры или головоломки. Поверьте, это может быть интересно не только детям, но и взрослым. Подросток точно не ожидает, что вы разделите его увлечение.
Пижамная вечеринка? Да-да, парням вряд ли понравится этот вид досуга, зато если у вас дочка, этот вариант именно для вас! Приготовьте попкорн, красиво оденьтесь, выберите фильм по душе и попробуйте стать для вашего непростого подростка другом.
Кажется, только бабушки могут рассказать об автомобильных путешествиях, установке палаток, разведении костра, надоедливых москитах и романтике солнечных утр. Но нет! В Украине достаточно мест, куда можно поехать с целью кемпинга.
Конечно, зимой в палатке ночевать не будешь, но весной этот вид досуга снова станет актуален. Кстати, знали ли вы, что в Украине есть собственная пустыня и несколько степных водопадов?
Предложите подростку изучать родную страну вместе. Можно добавить немного шарма и предложить арендовать трейлер, чтобы максимально походить на героев из американских фильмов.
Подобные поездки могут стать отличным поводом наладить коммуникацию в семье.
Как насчет наблюдений, но с перцем? Если ваш ребенок — это непоседливый парень, смело берите его с собой на настоящие авто или мотогонки. Хотя бы раз в жизни посмотреть на такое захочет каждый подросток!
А как приобщить к спорту, спросите вы. Попробуйте кроссфит вместе. Конечно, с первого раза вряд ли и папа, и парень справятся хорошо. Однако это будет незабываемый и поучительный опыт.
Подросток увидит, что папа или мама тоже не идеальны, но стесняться этого не стоит. Лучше совершенствоваться и каждый день становиться лучшей версией себя. После не совсем удачной попытки кроссфита желание заниматься спортом может возрасти.
Если вам не нравится экстремальный вид досуга, советуем присмотреться к предпочтениям подростка и ориентироваться именно на эти занятия.
У вас хорошенькая дочь-подросток? Смело записывайтесь вместе в бьюти-салон на ноготки или на укладку. Уверены: девочка-подросток будет в восторге!
А как насчет фотосессии? Во времена, когда Instagram и TikTok на пике популярности, красивые профессиональные фото никому не помешают. Кроме того, это поможет показать новую грань вашей немножко взрослой девочки.
Иногда от нехватки родительского внимания и проблем со сверстниками дети начинают думать о самоубийстве. В поисках поддержки они приобщаются к опасным сообществам. Читай, что такое группы смерти и почему они популярны среди подростков.