Дитина заявляє, що доросла? Здивуй її новим дозвіллям

Ваші діти вже підросли й вважають себе дорослими? Можливо, ви думаєте, що з друзями їм проводити час значно цікавіше, ніж з батьками? А от і ні. Психологи наполягають: у підлітковому віці особливо важливо знаходити спільні захоплення та ігри й не забувати приділяти час дитині.

Але що ж такого утнути, якщо ваше дитя уже майже доросле? Вікна вирішили підготувати кілька варіантів дозвілля для батьків з дітьми-підлітками.

Що запропонувати підлітку?

Психологи радять шукати правильний підхід до дитини — звернути увагу на її захоплення, коло спілкування, те, як вона проводить вільний час.

Проаналізуйте, що любить ваша дитина, що її захоплює.

Для прикладу, ваша донька захоплюється танцями й постійно їздить на змагання. Але робить це сама. Підтримайте доньку, вирушайте разом із нею, вболівайте, фотографуйте, а після змагання обов’язково зводіть до кафе по смаколики. Дитина буде вам вдячна.

Але крім традиційних захоплень, можна спробувати ризикнути й запропонувати підлітку щось абсолютно нове, що він/вона досі не пробував/-ла: скелелазіння, рафтинг (за теплої погоди), стрільбу в тирі чи з арбалета, прогулянку на конях чи катання на квадроциклах.

Візьміть за звичку отримувати нові враження разом. Це згуртовує.

Розваги для батьків із підлітками вдома

Настільні ігри знову на піку популярності. Запропонуйте пограти разом. Деякі з ігор тренують концентрацію, деякі — розвивають стратегічне мислення, як-от відомий кожному Монополіст.

Можна також приготувати смаколики, зварити домашній лимонад чи узвар і запросити на гостини друзів вашої дитини. Так ви зможете пограти разом і проявити свою увагу ненав’язливим способом.

Комп’ютерні ігри. Ні для кого не секрет, що сучасні підлітки дуже захоплюються комп’ютерними іграми й частенько їм за це перепадає на горіхи. Батьки сваряться, що підліток губиться у віртуальній реальності, й не розуміють захоплень дитини.

Спробуйте приєднатися. Оберіть цікавий для вас жанр — стратегії, шутери, квести, симулятори, адвенчури (пригодницький жанр), рольові ігри та головоломки. Повірте, що це може бути цікаво не лише дітям, а й дорослим. Підліток точно не очікуватиме, що ви розділите його захоплення.

Піжамна вечірка? Так-так, хлопцям навряд чи сподобається цей вид дозвілля. Зате якщо у вас донечка, цей варіант саме для вас! Приготуйте попкорн, гарненько вдягніться, оберіть фільм до душі та спробуйте стати для вашого непростого підлітка другом.

Романтика походів

Здається, тільки бабусі можуть розповісти про подорожі автівкою, встановлення наметів, розведення багаття, надокучливих москітів і романтику сонячних ранків. Але ж ні! В Україні вдосталь місць, куди можна поїхати з метою кемпінгу.

Звісно, взимку в наметі ночувати не будеш, але вже восени це знову стане актуальним. До речі, чи ви знали, що в Україні є власна пустеля та кілька степових водоспадів?

Отож запропонуйте підлітку відкривати Україну разом. Можна додати трохи шарму й запропонувати орендувати трейлер, щоб бути максимально схожими на героїв з американських фільмів.

Подібні поїздки можуть стати чудовою нагодою, щоб налагодити комунікацію в родині.

Що робити з хлопцем-підлітком

Як щодо спостережень, але з перцем? Якщо ваша дитина — це непосидючий хлопчина — сміливо беріть його з собою на справжні авто чи мотоперегони. Бодай раз у житті подивитися на таке захоче кожен хлопець!

А як заохотити до спорту, спитаєте ви. Спробуйте кросфіт разом. Звісно, з першого разу навряд чи і тато, і хлопець гарно впораються. Проте це буде незабутній і повчальний досвід.

Підліток побачить, що тато чи мама теж не ідеальні, але соромитися цього не варто. Краще вдосконалюватися і щодень ставати кращою версією себе. Після не зовсім вдалої спроби кросфіту у підлітка може з’явитися більше бажання займатися спортом.

Дозвілля без екстриму

Та якщо вам не подобається екстремальний вид дозвілля, радимо пригледітися до вподобань підлітка й орієнтуватися саме на ці заняття.

У вас гарненька донька-підліток? Сміливо записуйтеся разом до б’юті-салону на нігтики або ж на гарненьку зачіску. Переконані: дівчинка-підліток буде в захваті!

А як щодо фотосесії? У часи Instagram та TikTok красиві професійні фото нікому не завадять. Крім того, це допоможе показати нову грань вашої вже трошки дорослої дівчинки.

Інколи від браку батьківської уваги та проблем з однолітками діти починають думати про самогубство. У пошуках підтримки вони долучаються до небезпечних спільнот. Читай, що таке групи смерті та чому вони популярні серед підлітків.