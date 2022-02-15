Бери спогади у власні руки! Ідеї, як провести час із сім’єю та відпочити

Іноді трапляється так, що родину поглинає рутина і часу, щоб побути разом, стає обмаль, а іноді й зовсім немає. Тому, коли випадає вільна хвилинка, батьки хочуть провести час зі своїми дітьми та насолодитися спільним відпочинком.

У такому разі потрібно вигадати щось особливе, що запам’ятається всім членам родини та довго віддаватиме теплом у ваших серцях.

Для того щоб у вас та ваших дітей залишилися круті спогади від проведеного разом часу, пропонуємо декілька ідей, як небанально та з користю витратити вільні години!

Тематичний кіновечір

Якщо ви справжні поціновувачі фільмів, то ця ідея для вас.

Прикрасьте кімнату в стилі обраного фільму, підберіть собі чудернацькі вбрання з того, що є у вашій шафі. Не забудьте приготувати щось смачненьке, що асоціюється у вас із цією кінокартиною, та насолоджуйтесь переглядом улюбленого фільму разом.

Така подія точно запам’ятається, і ви неодноразово будете згадувати про неї. Можливо, це стане вашою сімейною традицією. Чом би й ні?

Волонтерство

З-поміж того, що ми вам пропонуємо, волонтерство є одним із виборів, які йдуть на користь не лише вам, а й суспільству.

Ми пропонуємо волонтерство, тому що це допоможе не тільки з користю провести час, але й дещо зрозуміти.

Коли ви волонтерите, особливо разом із сім’єю, то починаєте розуміти цінність кревних зв’язків та сімейних стосунків загалом. Проведений разом час стає для вас чимось більшим, ніж просто веселощі та розваги.

Це корисний досвід, який ви зможете пережити разом та зробити певні висновки.

Поїздка машиною, яка плавно перетікає в пікнік на природі

Певне, не найоригінальніший спосіб провести час із сім’єю, але душевний та легкий для виконання.

Візьміть термос із теплим чаєм або кавою, декілька ковдр і щось їстівне. Не забудьте увімкнути улюблену пісню, щоб разом горлопанити її на все горло!

Якщо погода дозволяє, то така поїздка може перетворитися в пікнік на природі, що також дуже сподобається усім членам родини.

Що може бути краще, ніж поніжитися на м’якій траві в сонячних променях?

Тренінги, майстер-класи, курси

Існує безліч майстер-класів та тренінгів, і багато з них можуть виявитися корисними для всіх членів сім’ї.

Щоб не гаяти час, відвідайте один із таких майстер-класів, який буде цікавий і дітям, і дорослим. Найбільш популярні тренінги, що підходять для всіх вікових категорій — це майстер-класи з рукоділля, малювання та гончарства.

Ви зможете набути деяких практичних навичок, до того ж буде що залишити на пам’ять про проведений разом час.

Замовте сімейну фотосесію

У фотографів завжди мільйон ідей для фотосесій, тоді чому б не звернутися до одного з них, щоб зробити нереальні сімейні фотокартки?

Ви отримаєте масу емоцій! До того ж ваш дім заграє новими барвами, коли стіни прикрашатимуть фотографії, де ви щасливі та усміхнені. Головне у проведеному разом часі — це спогади. А що може зберегти спогади краще, ніж фотографії?

Тож не марнуйте час і підбирайте тематику для майбутньої сімейної фотосесії!

Читайте одне одному вголос

Час, проведений за цікавою книжкою, завжди проходить з користю, а якщо ви читаєте всією сім’єю, то це просто комбо!

Напевно, у вас або у ваших дітей є улюблена книга, яку перечитувати — сама насолода.

Оберіть одну з таких та поділіться емоціями від прочитаного з членами сім’ї, вони це точно оцінять.

До того ж ніколи не завадить дізнатися щось нове, особливо про книги, які подобаються вашим близьким.

Пориньте у спогади

Майже всі пункти з нашого списку спонукають вас до створення нових спогадів. Та чому б не виділити час для того, щоб поринути в старі?

Знайдіть старі альбоми з вашими фотографіями та фотографіями вашої сім’ї. Дітям буде цікаво дізнатися детальніше про ваш родовід, а також подивитися на вас у їхньому віці. Вам також буде приємно згадати, з чого все починалося, чи не так?

Час невпинно йде, і рано чи пізно ви пожалкуєте, що не так багато часу приділяли сім’ї. Тому поки можете — створюйте щасливі спогади та даруйте свій час найдорожчим людям.

Якщо ваші діти вважають себе занадто дорослими для того, щоб проводити час із сім’єю, то на цей випадок у нас також є стаття про найкращі варіанти дозвілля з дитиною-підлітком.