Не делай так! Как сохранить себе жизнь во время боевых действий

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали об элементарных правилах, которые помогут обычным украинцам. Как уберечь свою жизнь в случае боевых действий — читай далее.

Что запрещено делать:

подходить к окнам, если слышишь выстрелы;

наблюдать за боевыми действиями;

стоять или перебегать под обстрелом;

конфликтовать с вооруженными людьми;

носить военную одежду ;

; демонстрировать оружие или предметы, похожие на нее;

подбирать брошенное оружие и боеприпасы.

Что делать при обстреле из стрелкового оружия

В таком случае лучше прятаться в защищенном помещении.

Если ты на открытом пространстве – падай на землю и закрывай голову руками. Лучше прятаться за выступами, в канавах и т.д. Тело должно быть в защищенном положении – сгруппируйтесь в позу эмбриона.

Что делать в случае артобстрела

Снаряд или ракету можно увидеть издалека и среагировать. Ночью это яркая вспышка в небе, днем – ​​дымная полоса.

Чтобы обезопасить себя, нужно найти укрытие, спрятаться в углубленных помещениях, не выходить из укрытия не менее 10 минут после окончания обстрела, закрыть уши и открыть рот. Последний совет может спасти от контузии.

Напомним, ранее мы рассказывали, где укрыться от обстрелов в многоэтажном доме.