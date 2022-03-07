Не делай так! Как сохранить себе жизнь во время боевых действий

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали об элементарных правилах, которые помогут обычным украинцам. Как уберечь свою жизнь в случае боевых действий — читай далее.
Что запрещено делать:
В таком случае лучше прятаться в защищенном помещении.
Если ты на открытом пространстве – падай на землю и закрывай голову руками. Лучше прятаться за выступами, в канавах и т.д. Тело должно быть в защищенном положении – сгруппируйтесь в позу эмбриона.
Снаряд или ракету можно увидеть издалека и среагировать. Ночью это яркая вспышка в небе, днем – дымная полоса.
Чтобы обезопасить себя, нужно найти укрытие, спрятаться в углубленных помещениях, не выходить из укрытия не менее 10 минут после окончания обстрела, закрыть уши и открыть рот. Последний совет может спасти от контузии.
Напомним, ранее мы рассказывали, где укрыться от обстрелов в многоэтажном доме.