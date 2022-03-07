Цього краще не робити. Як зберегти собі життя під час бойових дій

У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли про елементарні правила, які допоможуть звичайним українцям вберегти своє життя. Про прості кроки задля спільної безпеки — читай далі.
Що заборонено робити:
У такому разі краще ховатися у захищеному приміщенні.
Якщо ти на відкритому просторі — падай на землю та закривай голову руками. Краще ховатися за виступами, в канавах тощо. Тіло має бути в захищеному положенні — згрупуйтеся у позу ембріона.
Снаряд чи ракету можна помітити здалеку та зреагувати. Вночі це яскравий спалах у небі, вдень — димна полоса.
Аби убезпечити себе, потрібно знайти укриття, сховатися у заглиблених приміщеннях, не виходити з укриття щонайменше 10 хвилин після закінчення обстрілу, закривати вуха та відкривати рот. Остання порада допоможе врятувати від контузії.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, де сховатися від обстрілів у багатоповерховому будинку.