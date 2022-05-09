Украинцы могут получить дополнительные выплаты ООН. Рассказываем, как оформить помощь

Украинцам, вынужденным покинуть свои родные дома из-за войны, помогает не только наше государство, но и весь мир. Полмиллиона украинцев смогут получить дополнительные выплаты благодаря сотрудничеству Минсоцполитики со Всемирной продовольственной программой ООН.

Вікна расскажут, как получить помощь ООН украинским переселенцам.

Министр социальной политики Украины Марина Лазебна сообщила, что Министерство социальной политики Украины заключило меморандум о взаимопонимании с Всемирной продовольственной программой, согласно которому внутренне перемещенные лица из числа наиболее уязвимых групп получат дополнительные к государственным программам денежные выплаты.

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Согласно заключенному меморандуму? выплата дополнительной денежной помощи уязвимым домохозяйствам будет производиться за три месяца в размере 2220 гривен на каждого члена домохозяйства в месяц, но не более чем для трех человек.

Оформить и получить денежную помощь от ООН можно несколькими способами.

Как получить помощь от ООН через Новую почту

При оформлении финансовой помощи необходимо выбрать способ получения — Новая почта. Далее следует код от партнера ООН в Украине. С этим кодом нужно:

прийти в отделение;

сказать оператору, что нужно получить перевод от Western Union;

назвать этот код;

показать документ, удостоверяющий личность.

А с вопросами начисления денежной помощи можно обращаться в горячую линию Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине по телефону 080030771.

Как получить помощь от ООН через ПриватБанк

В ПриватБанке сообщают, что после оформления помощи Western Union отправляет код перевода в SMS-сообщении на мобильный телефон получателя.

Если нет мобильного телефона, нужно ввести свои данные на сайте программы и получить код банковского перевода в бумажном виде по текущему адресу проживания.

Получить перевод Western Union от ООН по коду можно следующими способами:

через Приват24 (мобильный и веб);

в банкоматах, терминалах самообслуживания;

в отделениях банка;

или зачесть на карту по телефону клиентской поддержки 3700 или в Чат-онлайн.

Раньше мы подробнее рассказывали о социальных выплатах для переселенцев. Узнай, кто и как их может получить.