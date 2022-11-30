Украинцы будут платить за проживание в Польше? Что известно об измененях в законе о поддержке беженцев

Правительство Польши приняло проект изменений в законе о поддержке украинских беженцев. Согласно ему, граждане Украины, проживающие в местах коллективного размещения, уже с первого марта 2023 года должны будут частично покрывать расходы на свое содержание.
Теперь законопроект направят в Сейм. Об этом сообщают издания PAP и Polskie Radio. Читай, кого касаются изменения и с чем они связаны.
Министерство внутренних дел Польши разработало поправку к закону, согласно которой:
Исключениями будут:
Чтобы оставаться в местах коллективного размещения более 120 дней пребывания в Польше, переселенцы должны будут получить номер PESEL — идентификационный номер с личной информацией.
В случае выезда за пределы Польши, соцвыплаты для украинских беженцев будут замораживаться. А если переселенец выедет более чем на 30 дней, то автоматически потеряет PESEL, право на проживание в Польше и льготы.
Так страна готовится к возможной второй волне беженцев в связи с энергетической ситуацией в Украине. Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.
Уже сегодня в Украине несколько миллионов людей не имеют доступа к электроэнергии, воде, элементарным санитарно-бытовым условиям.
Уже сегодня в Украине несколько миллионов людей не имеют доступа к электроэнергии, воде, элементарным санитарно-бытовым условиям.
Поэтому мы готовимся к такой волне беженцев и хотим, чтобы система была соответственно приготовлена, чтобы польские налогоплательщики минимально платили за эту возможную очередную волну беженцев, — отметил он.
Однако получить финансовую поддержку можно не только от польского правительства. Денежная помощь украинцам в Польше от немецкого фонда обеспечивает разные категории населения. Читай детали.
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