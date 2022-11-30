Економія

Українці платитимуть за проживання в Польщі? Що відомо про зміни до закону про підтримку біженців

Олена Яковлєва, редакторка сайту 30 Листопада 2022, 15:00
Українські біженці в Польщі платитимуть за проживання
Фото: Unsplash

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