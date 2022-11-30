Українці платитимуть за проживання в Польщі? Що відомо про зміни до закону про підтримку біженців

Уряд Польщі ухвалив проект змін до закону про підтримку українських біженців. Відтак громадяни України, які проживають у місцях колективного розміщення, вже з першого березня 2023 року повинні будуть частково покривати витрати на своє утримання.

Тепер законопроект направлять до Сейму. Про це повідомляють видання PAP та Polskie Radio. Читай, кого стосуватимуться зміни та з чим вони пов’язані.

Зміни в законі Польщі

Міністерство внутрішніх справ Польщі розробило поправку до закону, згідно з якою:

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З першого березня 2023 року українські переселенці, які перебувають у Польщі понад 120 днів, будуть зобов’язані покривати 50% витрат на проживання, але не більше ніж 40 злотих на людину за добу. З першого травня 2023 року українці, які перебувають у Польщі понад 180 днів, повинні будуть покривати 75% витрат, але не більш як 60 злотих на людину за добу.

Винятками будуть:

особи з інвалідністю;

діти;

вагітні жінки;

люди з дітьми до одного року;

пенсіонери;

особи, які піклуються про трьох дітей та більше;

люди, які не мають можливості покривати ці витрати.

Також, щоб залишатись у місцях колективного розміщення понад 120 днів перебування в Польщі, переселенці повинні будуть отримати номер PESEL — ідентифікаційний номер з особистою інформацією.

У разі виїзду за межі Польщі соцвиплати для українських біженців заморожуватимуться. А якщо переселенець(-ка) виїде на понад 30 днів, то автоматично втратить PESEL, право на проживання в Польщі та пільги.

Так країна готується до можливої другої хвилі біженців у зв’язку з енергетичною ситуацією в Україні. Про це заявив прем’єр-міністр Матеуш Моравецький.

Уже сьогодні в Україні кільканадцять мільйонів людей не мають доступу до електроенергії, води, елементарних санітарно-побутових умов.

Тож ми готуємося до такої хвилі біженців і хочемо, аби система була відповідно приготована, щоби польські платники податків якнайменше мали платити за цю можливу чергову хвилю біженців, — зазначив він.

Однак отримати фінансову підтримку можна не лише від польського уряду. Грошова допомога українцям в Польщі від німецького фонду забезпечує різні категорії населення. Читай деталі.

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