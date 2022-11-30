Українці платитимуть за проживання в Польщі? Що відомо про зміни до закону про підтримку біженців

Уряд Польщі ухвалив проект змін до закону про підтримку українських біженців. Відтак громадяни України, які проживають у місцях колективного розміщення, вже з першого березня 2023 року повинні будуть частково покривати витрати на своє утримання.
Тепер законопроект направлять до Сейму. Про це повідомляють видання PAP та Polskie Radio. Читай, кого стосуватимуться зміни та з чим вони пов’язані.
Міністерство внутрішніх справ Польщі розробило поправку до закону, згідно з якою:
Винятками будуть:
Також, щоб залишатись у місцях колективного розміщення понад 120 днів перебування в Польщі, переселенці повинні будуть отримати номер PESEL — ідентифікаційний номер з особистою інформацією.
У разі виїзду за межі Польщі соцвиплати для українських біженців заморожуватимуться. А якщо переселенець(-ка) виїде на понад 30 днів, то автоматично втратить PESEL, право на проживання в Польщі та пільги.
Так країна готується до можливої другої хвилі біженців у зв’язку з енергетичною ситуацією в Україні. Про це заявив прем’єр-міністр Матеуш Моравецький.
Уже сьогодні в Україні кільканадцять мільйонів людей не мають доступу до електроенергії, води, елементарних санітарно-побутових умов.
Уже сьогодні в Україні кільканадцять мільйонів людей не мають доступу до електроенергії, води, елементарних санітарно-побутових умов.
Тож ми готуємося до такої хвилі біженців і хочемо, аби система була відповідно приготована, щоби польські платники податків якнайменше мали платити за цю можливу чергову хвилю біженців, — зазначив він.
Однак отримати фінансову підтримку можна не лише від польського уряду. Грошова допомога українцям в Польщі від німецького фонду забезпечує різні категорії населення. Читай деталі.
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