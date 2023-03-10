Определи состояние психики через просмотр картинок: о чем украинский стартап Anima

Психологическое состояние является ключевым показателем здоровья и жизни человека во всех его сферах, но в связи с последними событиями поддерживать его в норме становится все сложнее. К тому же по статистике от ВОЗ каждый четвертый украинец имеет высокий риск развития психического расстройства.

Украинские основатели Anima, Сергей Данилов и Роман Гавриш, внедряют новые технологии в стартапы, помогающие анализировать психологическое здоровье людей с помощью картинок и веб-камеры любого устройства.

Вікна разобрались подробнее, на чем специализируется украинская платформа Anima.

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Что такое Anima

Anima — это онлайн-платформа, которая поможет определить состояние твоего психологического здоровья через веб-камеру. Весь процесс проходит в форме трехминутного теста, в ходе которого появляются изображения различного характера: еда, пейзажи, портреты людей и т.д.

Программа, анализируя движение глаз и их реакцию на картинки, делает некоторые выводы. Например, помогает определить, какой у человека уровень тревожности или депрессии. Анализ происходит с помощью технологии ай-трекинга, то есть встроенных математических моделей, фиксирующих движение глаз.

В будущем Anima сможет также диагностировать ПТСР, расстройства пищевого поведения и эмоциональное выгорание и не только.

Как работает платформа

Для анализа психологического состояния используется две технологии: ай-трекинг (движение глаза при просмотре изображений) и понятие искажения внимания (сосредоточение внимания на определенном стимуле). Есть множество научных статей, доказывающих, что анализ движений глаз с помощью ай-трекинга раскрывает связь между искажениями внимания и определенными психическими состояниями.

При анализе информации прежде всего обращается внимание на значимый стимул, чтобы определить, как на него реагировать — положительно или отрицательно. Выводы из того, куда мы направляем свое внимание (на позитив или негатив), могут многое рассказать о нашей личности и состоянии нашей психики.

Особенно важны движения глаз в первые миллисекунды с момента появления изображения на экране, которые нам трудно сознательно контролировать.

После завершения тестирования с помощью ай-трекинга платформа предлагает пользователю также заполнить стандартную анкету, в которой он описывает свое состояние, выбирая из вариантов ответов. В конце тестирования сравниваются результаты, полученные по анкетированию и по ай-трекингу.

Как Anima помогает определять расстройства

Украинский проект может помочь в выявлении или предотвращении ряда психологических болезней. Наиболее распространенными все же остаются депрессия и тревожность.

При анализе уровня депрессии измеряются два показателя:

Неспособность получать удовольствие от вещей, которые обычно бывают приятными.

В таком случае в ходе теста и созерцания картинок человек будет избегать положительных изображений.

Фиксация на отрицательных эмоциях других людей.

Люди идентифицируют выражение лиц с негативными эмоциями, потому что часто убеждены, что эти выражения отражают то, что другие люди о них думают.

Если человек настроен обращать внимание только на негатив, он его находит, и срабатывает подтверждение, “я так и знал(-а)”, сдвигающее его дальше в депрессию.

При обнаружении тревожности платформа анализирует:

Гипервнимательность.

Это реакция на тревожные стимулы, которая чаще всего проявляется у военных. К тому же первыми пользователями платформы Anima были военные психологи, которые определяли психологическую готовность бойцов к боевым действиям.

Избегание.

Платформа фиксирует искривление избегания, если ты будешь избегать отрицательных изображений. Это может свидетельствовать об избежании проблем в реальной жизни вместо их решения.

В чем особенность проекта

Украинские разработчики смогли перенести лабораторные технологии, которые раньше могли производиться только с помощью профессиональных устройств, в простую веб-камеру.

Мы продолжаем проводить клинические тестирования для верификации результатов, а также постоянно сверяем результаты ай-трекинга через веб-камеру с профессиональным инструментом и можем сказать, что точность практически одинакова, — отмечает соучредитель проекта Роман Гавриш.

Anima помогает отследить преувеличение или преуменьшение психологического состояния человека. Даже при положительном сценарии, то есть низких показателях теста, разработчики планируют создать продукт, который будет поддерживать и дальше показатели психологического здоровья с помощью рекомендаций.

В случае высоких показателей теста по выявлению психологических проблем результаты фиксируются, что позволяет потом найти решение расстройств со специалистами.

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