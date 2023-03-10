Визнач стан психіки через перегляд картинок: про що український стартап Anima

Психологічний стан є ключовим показником здоров’я та життя людини в усіх її сферах, але у зв’язку з останніми подіями підтримувати його у нормі стає дедалі складніше. До того ж за статистикою від ВООЗ кожен четвертий українець має високий ризик розвитку психічного розладу.

Українські засновники Anima, Сергій Данилов і Роман Гавриш, впроваджують нові технології в стартапи, що дають змогу аналізувати психологічне здоров’я людей за допомогою картинок та веб-камери будь-якого пристрою.

Вікна розібрались детальніше, на чому спеціалізується українська платформа Anima.

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Що таке Anima

Anima — це онлайн-платформа, яка допоможе визначити стан твого психологічного здоров’я через веб-камеру. Весь процес проходить у формі трихвилинного тесту, під час якого з’являються зображення різного характеру: їжа, пейзажі, портрети людей тощо.

Програма через рухи очей та їхню реакцію на картинки робить певні висновки. Наприклад, допомагає визначити, який у людини рівень тривожності чи депресії. Аналіз відбувається за допомогою технології ай-трекінгу, тобто вбудованих математичних моделей, які фіксують рухи очей.

У майбутньому Anima зможе також діагностувати ПТСР, розлади харчової поведінки й емоційне вигорання і не тільки.

Як працює платформа

Для аналізу психологічного стану використовують дві технології: ай-трекінг (рухи ока під час перегляду зображень) та поняття викривлення уваги (зосередження уваги на певному стимулі). Є безліч наукових статей, які доводять, що аналіз рухів очей за допомогою ай-трекінгу розкриває зв’язок між викривленнями уваги та певними психічними станами.

Під час аналізу інформації найперше спрямовується увага на значущий стимул, щоб визначити, як на нього реагувати — позитивно чи негативно. Висновки з того, куди ми спрямовуємо свою увагу (на позитив чи негатив), можуть багато чого розповісти про нашу особистість і стан психіки.

Особливо важливі рухи ока в перші мілісекунди від появи зображення на екрані, які нам важко свідомо контролювати.

Після завершення тестування за допомогою ай-трекінгу платформа пропонує користувачу також заповнити стандартну анкету, у якій він описує свій стан, обираючи з-поміж варіантів відповідей. Наприкінці тестування порівнюють результати, отримані за анкетуванням і за ай-трекінгом.

Як Anima допомагає виявляти розлади

Український проект може допомогти виявити низку психологічних хвороб та запобігти їм. Найпоширенішими все ж залишаються депресія та тривожність.

Під час аналізу рівня депресії вимірюють два показники:

Нездатність отримувати задоволення від речей, які зазвичай бувають приємними.

У такому разі під час тесту і споглядання картинок людина уникатиме позитивних зображень.

Фіксація на негативних емоціях інших людей.

Люди ідентифікують вирази облич із негативними емоціями, бо вони найчастіше переконані, що ці вирази відображають те, що інші люди про них думають.

Якщо людина налаштована звертати увагу лише на негатив, вона його знаходить, і спрацьовує підтвердження “я так і знав(-ла)”, яке зсуває її далі в депресію.

Натомість під час виявлення тривожності платформа аналізує:

Гіперпильність.

Це реакція на тривожні стимули, яка найчастіше проявляється у військових. До того ж першими користувачами платформи Anima були військові психологи, які визначали психологічну готовність бійців до бойових дій.

Уникнення.

Платформа фіксує викривлення уникнення, якщо ти уникатимеш негативних зображень. Це може свідчити про уникнення проблем у реальному життя замість того, щоб їх вирішувати.

У чому особливість проекту

Українські розробники змогли перенести лабораторні технології, які раніше відбуватись тільки за допомогою професійних пристроїв, у просту веб-камеру.

Ми продовжуємо проводити клінічні тестування для верифікації результатів, а також постійно звіряємо результати ай-трекінгу через веб-камеру з професійним інструментом і можемо сказати, що точність практично однакова, — зазначає співзасновник проекту Роман Гавриш.

Anima допомагає відстежити перебільшення чи применшення психологічного стану людини. Навіть за позитивного сценарію, тобто низьких показників тесту, розробники планують створити продукт, який підтримуватиме й надалі показники психологічного здоров’я за допомогою рекомендацій.

Натомість у разі високих показників тесту з виявлення психологічних проблем результати фіксуються, що дає змогу потім вирішити розлади зі спеціалістами.

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