Шанс родить после смерти любимого человека: что такое криобанк и как им воспользоваться — история вдовы военнослужащего

Иногда смерть близкого человека или непоправимая травма, которая меняет всю жизнь, становятся не только горем для семьи, но и перечеркивают будущее продолжение большой любви двух людей. Особый смысл такая проблема приобретает сейчас, во время войны, когда на фронте гибнут лучшие и мужественные мужчины и женщины.

История Наталии Киркач-Антоненко — пример большой отваги и любви к мужу Виталию, который в ноябре этого года погиб в боях за Украину. Но после себя Виталий Киркач-Антоненко оставил малыша под сердцем у Натальи и… криобанку со своими нерожденными детьми, которых потом Наталия сможет выносить.

Что такое услуги криобанка, при чем здесь война и о личном опыте вдовы военного — объясняем в материале.

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Криобанк — это место, где человек может сохранить свой генетический материал. В частности, и для того, чтобы в будущем иметь возможность родить детей.

До войны такой услугой пользовались состоятельные люди — потому что хранение стволовых клеток недешевое — для возможности продолжить свой род.

Об услугах криобанка было мало известно, но именно во время полномасштабной войны в Украине такая возможность могла бы помочь семьям, потерявшим мужчину на фронте. Также это стало бы выходом, если мужчина не может иметь детей из-за полученной травмы.

Как сохранить свои стволовые клетки

Медицинские учреждения, которые занимаются забором и сохранением стволовых клеток в криобанке, сначала проводят исследования, пригодны ли клетки к регенерации и размножению. После забора клеток сотрудники криобанка отправляют материал на заморозку в специальных криомешках.

В некоторых медучреждениях длительное хранение происходит в парах азота при температуре -186 °С в большом криохранилище с автоматической системой контроля уровня жидкого азота и автономным энергообеспечением.

Стволовые клетки способны лечить от смертельных заболеваний, а также дать возможность родить ребенка.

История женщины, которая воспользовалась криобанком и сможет родить детей от погибшего на войне мужа

Наталия с мужем Виталием прожили вместе счастливых, полных любви и уважения 18 лет. Оба из Донецкой области, но не планировали покидать дом. Война в 2014 году все изменила, так что оба начали волонтерить.

В канун полномасштабного вторжения Наталия наконец забеременела — когда агрессия России вышла на новый уровень, она как раз была на седьмой неделе беременности. Но из-за переживаний и стресса она потеряла их с Виталием ребенка.

Виталий Киркач-Антоненко с первого дня полномасштабной войны пошел на фронт в рядах ТрО. Он участвовал в освобождении Лимана, потом был переброшен на Сватовское направление.

В конце лета женщина съездила к своему любимому на фронт — тогда удалось забеременеть второй раз.

Мы были очень рады: планировали, как будем воспитывать этого ребенка, надеялись, что он родится в мирной Украине, — вспоминает Наталия.

В начале ноября Виталий получил долгожданный отпуск, который провел с супругой. Они съездили на скрининг — узнали, что у них будет девочка.

А уже через пять дней после этой встречи Виталий погиб в бою. За несколько дней до смерти, когда выходил на связь в последний раз, он сказал: самое главное для Наталии — их малыш под сердцем.

Как воспользоваться криобанком

В своем посте в Facebook Наталия Киркач-Антоненко рассказала, как они с мужем решили воспользоваться криобанком. По ее словам, это было взвешенное, но не сложное решение: оба имели образование биологов, поэтому понимали, что это хороший вариант. Особенно — во время войны.

— За три месяца до гибели в бою моего любимого мужа мне повезло от него зачать ребенка. Но при первой же возможности он решил сохранить в криобанке возможность стать отцом и других наших детишек, осознавая, что если я буду вынуждена воспользоваться этой возможностью, значит он никогда не сможет их обнять и поцеловать.

Сохранив биологический материал, мы позаботились о возможности родить от него и других общих детей.

Наталия говорит, что для общества это до сих пор трудная тема, о которой не говорят. Но это следует делать, чтобы помочь женщинам и мужчинам продолжать свою любовь и давать жизнь даже после смерти одного из них, если есть такое желание и уверенность.

— У клиники достаточно жесткие правила о неразглашении какой-либо информации, поэтому я могу поделиться только отдельными моментами. Итак, сначала нужно сдать анализы, чтобы проверить наличие тех или иных заболеваний. Затем лаборатория оценивает качество и замораживает генетический материал. После этого нужно посетить нотариуса и подписать все необходимые документы.

Сколько можно хранить стволовые клетки

На самом деле срок хранения стволовых клеток — неограниченный. Но за это придется много заплатить.

Средняя стоимость хранения биологического материала — $100 в год. Сама процедура забора клеток стоит около 10 тыс. грн, — рассказала вдова в коментарии НВ.

Почему сейчас важно говорить об услугах криобанка

Во время войны никто не может быть в безопасности. И криобанк с биологическим материалом — это шанс родить ребенка от любимого человека даже тогда, когда этот человек не может обеспечить такую возможность физически.

Уже сейчас, после смерти Виталия, Наталия говорит: поняла, насколько такое решение было правильным для них обоих.

Если у семьи есть возможность, то процедуру и сохранение криобанка лучше делать в клиниках крупных городов. Медучреждение должно иметь хорошую репутацию на рынке. Мужчина может сделать процедуру самостоятельно, если женщина сейчас находится не в Украине.

Планировать беременность также следует тщательно и заранее: и женщине, и мужчине. Как и когда начинать подготовку к зачатию ребенка и какие советы дают врачи, мы объясняли в другом нашем материале.

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