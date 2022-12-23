Шанс народити після смерті коханої людини: що таке кріобанк та як ним скористатися — історія вдови військовослужбовця

Інколи смерть близької людини або непоправна травма, яка змінює все життя, стають не лише горем для сім’ї, а й перекреслюють майбутнє продовження великого кохання двох людей. Особливого сенсу така проблема набуває зараз, під час війни, коли на фронті гинуть найкращі та наймужніші чоловіки та жінки.

Історія Наталії Киркач-Антоненко — приклад великої відваги та кохання до свого чоловіка Віталія, який цього листопада загинув у боях за Україну. Та після себе Віталій Киркач-Антоненко залишив маля під серцем у Наталії та… кріобанку зі своїми ненародженими дітьми, яких згодом Наталія зможе виносити.

Що таке послуги кріобанку, до чого тут війна та який особистий досвід вдови військового — пояснюємо у матеріалі.

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Кріобанк: що це та хто може ним скористатися

Кріобанк — це місце, де людина може зберегти свій генетичний матеріал. Зокрема й для того, щоб у майбутньому мати змогу народити дітей.

До війни такою послугою користувалися заможні люди, бо зберігання стовбурових клітин є недешевим — задля можливості продовжити свій рід.

Про послуги кріобанку було мало відомо, та саме під час повномасштабної війни в Україні така можливість могла б допомогти сім’ям, що втратили чоловіка на фронті. Також це стало б виходом, якщо чоловік не може мати дітей через отриману травму.

Як зберегти свої стовбурові клітини

Медичні заклади, які займаються забором та збереженням стовбурових клітин у кріобанку, спочатку проводять дослідження, чи придатні клітини до регенерації та розмноження. Після забору клітини співробітники кріобанку відправляють матеріал на заморожування у спеціальних кріомішках.

У деяких медзакладах довготривале зберігання відбувається в парах азоту за температури -186 °С у великому кріосховищі з автоматичною системою контролю рівня рідкого азоту та автономним енергозабезпеченням.

Стовбурові клітини здатні лікувати від смертельних хвороб, а також дати можливість народити дитину.

Історія жінки, яка скористалася кріобанком та зможе народити дітей від загиблого на війні чоловіка

Наталія із чоловіком Віталієм прожили разом щасливих, сповнених кохання та поваги 18 років. Обоє — з Донецької області, та не планували покидати домівку. Війна у 2014 році все змінила, тож обоє почали волонтерити.

Напередодні повномасштабного вторгнення Наталія нарешті завагітніла — коли агресія Росії вийшла на новий рівень, вона саме була на сьомому тижні вагітності. Та через переживання та стрес Наталія втратила їхню з Віталієм дитину.

Віталій Киркач-Антоненко з першого дня повномасштабної війни пішов на фронт у лавах ТрО. Він брав участь у звільненні Лимана, згодом його перекинули на Сватівський напрямок.

Наприкінці літа жінка з’їздила до свого коханого на фронт — тоді ж вдалося завагітніти вдруге.

Ми були дуже раді: планували, як будемо виховувати цю дитину, сподівалися, що вона народиться у мирній Україні, — згадує Наталія.

На початку листопада Віталій отримав довгоочікувану відпустку, яку провів із дружиною. Вони з’їздили на скринінг — дізналися, що у них буде дівчинка.

А вже за п’ять днів після цієї зустрічі Віталій загинув у бою. За кілька днів до смерті, коли виходив на зв’язок востаннє, наголосив: найголовніше для Наталії — їхня малеча під серцем.

Як скористатися кріобанком

У своєму дописі в Facebook Наталія Киркач-Антоненко розповіла, як вони з чоловіком вирішили скористатися кріобанком. За її словами, це було виважене, але не складне рішення: обоє ж мали освіту біологів, тож розуміли, що це хороший варіант. Особливо під час війни.

— За три місяці до загибелі в бою мого коханого чоловіка мені пощастило від нього зачати дитинку. Але за першої ж нагоди він вирішив зберегти в кріобанку можливість стати батьком і інших наших діточок, усвідомлюючи, що якщо я буду змушена скористатися цією можливістю, то значить він ніколи не зможе їх обійняти та поцілувати.

Зберігши біологічний матеріал, ми подбали про можливість народити від нього й інших спільних дітей.

Наталія каже, що для суспільства це й досі важка тема, про яку не говорять. Але це варто робити, щоб допомогти жінкам та чоловікам продовжувати своє кохання та давати життя навіть після смерті одного з них — якщо є таке бажання та впевненість.

— У клініки доволі жорсткі правила про нерозголошення будь-якої інформації, тож я можу поділитися тільки окремими моментами. Отже, спочатку треба здати аналізи, щоб перевірити наявність тих чи інших захворювань. Потім лабораторія оцінює якість і заморожує генетичний матеріал. Після цього треба відвідати нотаріуса і підписати всі необхідні документи.

Скільки можна зберігати стовбурові клітини

Насправді термін зберігання стовбурових клітин — необмежений. Але за це доведеться чимало заплатити.

Середня вартість зберігання біологічного матеріалу — $100 на рік. Сама процедура забору клітин коштує близько 10 тис. грн, — розповіла вдова у коментарі НВ.

Чому зараз важливо говорити про послуги кріобанку

Під час війни ніхто не може бути у безпеці. І кріобанк з біологічним матеріалом — це шанс народити дитину від коханої людини навіть тоді, коли ця людина не може забезпечити таку можливість фізично.

Уже зараз, після смерті Віталія, Наталія каже — зрозуміла, наскільки таке рішення було правильним для них обох.

Якщо у сім’ї є така можливість, то процедуру та збереження кріобанку краще робити у клініках великих міст. Медзаклад повинен мати хорошу репутацію на ринку. Чоловік також може зробити процедуру самостійно, якщо жінка зараз перебуває не в Україні.

Планувати вагітність також варто ретельно та заздалегідь: і жінці, і чоловікові. Як та коли починати підготовку до зачаття дитини та які поради дають лікарі, ми пояснювали в іншому нашому матеріалі.

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