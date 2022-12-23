Шанс народити після смерті коханої людини: що таке кріобанк та як ним скористатися — історія вдови військовослужбовця

Інколи смерть близької людини або непоправна травма, яка змінює все життя, стають не лише горем для сім’ї, а й перекреслюють майбутнє продовження великого кохання двох людей. Особливого сенсу така проблема набуває зараз, під час війни, коли на фронті гинуть найкращі та наймужніші чоловіки та жінки.
Історія Наталії Киркач-Антоненко — приклад великої відваги та кохання до свого чоловіка Віталія, який цього листопада загинув у боях за Україну. Та після себе Віталій Киркач-Антоненко залишив маля під серцем у Наталії та… кріобанку зі своїми ненародженими дітьми, яких згодом Наталія зможе виносити.
Що таке послуги кріобанку, до чого тут війна та який особистий досвід вдови військового — пояснюємо у матеріалі.
Кріобанк — це місце, де людина може зберегти свій генетичний матеріал. Зокрема й для того, щоб у майбутньому мати змогу народити дітей.
До війни такою послугою користувалися заможні люди, бо зберігання стовбурових клітин є недешевим — задля можливості продовжити свій рід.
Про послуги кріобанку було мало відомо, та саме під час повномасштабної війни в Україні така можливість могла б допомогти сім’ям, що втратили чоловіка на фронті. Також це стало б виходом, якщо чоловік не може мати дітей через отриману травму.
Про послуги кріобанку було мало відомо, та саме під час повномасштабної війни в Україні така можливість могла б допомогти сім’ям, що втратили чоловіка на фронті. Також це стало б виходом, якщо чоловік не може мати дітей через отриману травму.
Pexels
Медичні заклади, які займаються забором та збереженням стовбурових клітин у кріобанку, спочатку проводять дослідження, чи придатні клітини до регенерації та розмноження. Після забору клітини співробітники кріобанку відправляють матеріал на заморожування у спеціальних кріомішках.
У деяких медзакладах довготривале зберігання відбувається в парах азоту за температури -186 °С у великому кріосховищі з автоматичною системою контролю рівня рідкого азоту та автономним енергозабезпеченням.
У деяких медзакладах довготривале зберігання відбувається в парах азоту за температури -186 °С у великому кріосховищі з автоматичною системою контролю рівня рідкого азоту та автономним енергозабезпеченням.
Стовбурові клітини здатні лікувати від смертельних хвороб, а також дати можливість народити дитину.
Наталія із чоловіком Віталієм прожили разом щасливих, сповнених кохання та поваги 18 років. Обоє — з Донецької області, та не планували покидати домівку. Війна у 2014 році все змінила, тож обоє почали волонтерити.
Напередодні повномасштабного вторгнення Наталія нарешті завагітніла — коли агресія Росії вийшла на новий рівень, вона саме була на сьомому тижні вагітності. Та через переживання та стрес Наталія втратила їхню з Віталієм дитину.
Віталій Киркач-Антоненко з першого дня повномасштабної війни пішов на фронт у лавах ТрО. Він брав участь у звільненні Лимана, згодом його перекинули на Сватівський напрямок.
Наприкінці літа жінка з’їздила до свого коханого на фронт — тоді ж вдалося завагітніти вдруге.
Ми були дуже раді: планували, як будемо виховувати цю дитину, сподівалися, що вона народиться у мирній Україні, — згадує Наталія.
Ми були дуже раді: планували, як будемо виховувати цю дитину, сподівалися, що вона народиться у мирній Україні, — згадує Наталія.
На початку листопада Віталій отримав довгоочікувану відпустку, яку провів із дружиною. Вони з’їздили на скринінг — дізналися, що у них буде дівчинка.
Facebook
А вже за п’ять днів після цієї зустрічі Віталій загинув у бою. За кілька днів до смерті, коли виходив на зв’язок востаннє, наголосив: найголовніше для Наталії — їхня малеча під серцем.
У своєму дописі в Facebook Наталія Киркач-Антоненко розповіла, як вони з чоловіком вирішили скористатися кріобанком. За її словами, це було виважене, але не складне рішення: обоє ж мали освіту біологів, тож розуміли, що це хороший варіант. Особливо під час війни.
— За три місяці до загибелі в бою мого коханого чоловіка мені пощастило від нього зачати дитинку. Але за першої ж нагоди він вирішив зберегти в кріобанку можливість стати батьком і інших наших діточок, усвідомлюючи, що якщо я буду змушена скористатися цією можливістю, то значить він ніколи не зможе їх обійняти та поцілувати.
Зберігши біологічний матеріал, ми подбали про можливість народити від нього й інших спільних дітей.
Зберігши біологічний матеріал, ми подбали про можливість народити від нього й інших спільних дітей.
Наталія каже, що для суспільства це й досі важка тема, про яку не говорять. Але це варто робити, щоб допомогти жінкам та чоловікам продовжувати своє кохання та давати життя навіть після смерті одного з них — якщо є таке бажання та впевненість.
— У клініки доволі жорсткі правила про нерозголошення будь-якої інформації, тож я можу поділитися тільки окремими моментами. Отже, спочатку треба здати аналізи, щоб перевірити наявність тих чи інших захворювань. Потім лабораторія оцінює якість і заморожує генетичний матеріал. Після цього треба відвідати нотаріуса і підписати всі необхідні документи.
Насправді термін зберігання стовбурових клітин — необмежений. Але за це доведеться чимало заплатити.
Середня вартість зберігання біологічного матеріалу — $100 на рік. Сама процедура забору клітин коштує близько 10 тис. грн, — розповіла вдова у коментарі НВ.
Середня вартість зберігання біологічного матеріалу — $100 на рік. Сама процедура забору клітин коштує близько 10 тис. грн, — розповіла вдова у коментарі НВ.
Під час війни ніхто не може бути у безпеці. І кріобанк з біологічним матеріалом — це шанс народити дитину від коханої людини навіть тоді, коли ця людина не може забезпечити таку можливість фізично.
Уже зараз, після смерті Віталія, Наталія каже — зрозуміла, наскільки таке рішення було правильним для них обох.
Уже зараз, після смерті Віталія, Наталія каже — зрозуміла, наскільки таке рішення було правильним для них обох.
Якщо у сім’ї є така можливість, то процедуру та збереження кріобанку краще робити у клініках великих міст. Медзаклад повинен мати хорошу репутацію на ринку. Чоловік також може зробити процедуру самостійно, якщо жінка зараз перебуває не в Україні.
Планувати вагітність також варто ретельно та заздалегідь: і жінці, і чоловікові. Як та коли починати підготовку до зачаття дитини та які поради дають лікарі, ми пояснювали в іншому нашому матеріалі.
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