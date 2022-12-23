Батьківство

Шанс народити після смерті коханої людини: що таке кріобанк та як ним скористатися — історія вдови військовослужбовця

Вікторія Мельник, редакторка сайту 23 Грудня 2022, 21:00
Кріобанк
Фото: Pexels

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