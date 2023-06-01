Война в Украине

Может устроить судный день? Что известно про AIM-7 Sparrow, которые получит Украина

Даниэла Долотова, редактор сайта 01 июня 2023, 15:00
AIM-7 Sparrow
Фото: Getty Images

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