Может устроить судный день? Что известно про AIM-7 Sparrow, которые получит Украина

США продолжают поддерживать Украину в борьбе за свою свободу и 31 мая объявили о новом пакете помощи стоимостью 300 млн долларов.
В этот раз силы направлены на усиление украинской противовоздушной обороны. Поэтому в пакет вошли как артиллерийские и противотанковые средства, так и боеприпасы, в том числе ракеты AIM-7 Sparrow.
AIM-7 Sparrow — это управляемая ракета, которая принадлежит к классу воздух-воздух.
AIM-7 Sparrow — это управляемая ракета, которая принадлежит к классу воздух-воздух.
Состоит ракета из секции наведения, боевой части, управления и ракетного двигателя. AIM-7 Sparrow имеет тело в форме цилиндра, четыре крыла посередине и столько же хвостовых плавников.
Несмотря на то, что разработка ракеты началась еще в 1956 году, с тех пор ее внутренняя часть претерпела немало модернизаций, чтобы расширить свои возможности.
За все годы своего существования AIM-7 Sparrow была применена по меньшей мере в четырех боевых столкновениях: война во Вьетнаме, война Судного дня, война в Персидском заливе, Ливанская война и еще в ряде других конфликтов.
По данным сайта Воздушных сил США, одна ракета AIM-7 Sparrow стоит около 125 тысяч долларов. Применяют ее чаще всего уже на истребителях нового поколения F-15 Eagle и F-16 Fighting Falcon. Поэтому неизвестно, как именно ее будут применять украинские защитники.
Есть предположение, что эти ракеты можно запускать из зенитно-ракетного комплекса Aspide, применяющего ракеты RIM-7, похожие на AIM-7 Sparrow. Такие комплексы еще в ноябре прошлого года Испания передала Украине, так что только время покажет, как именно эти боеприпасы будут применены на самом деле.
Также ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что дружественная Великобритания усилит украинских защитников другими боеприпасами. Читай характеристики снарядов SCALP, которые передали Украине.
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