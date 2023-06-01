Может устроить судный день? Что известно про AIM-7 Sparrow, которые получит Украина

США продолжают поддерживать Украину в борьбе за свою свободу и 31 мая объявили о новом пакете помощи стоимостью 300 млн долларов.

В этот раз силы направлены на усиление украинской противовоздушной обороны. Поэтому в пакет вошли как артиллерийские и противотанковые средства, так и боеприпасы, в том числе ракеты AIM-7 Sparrow.

Что известно о ракетах AIM-7 Sparrow

AIM-7 Sparrow — это управляемая ракета, которая принадлежит к классу воздух-воздух.

Состоит ракета из секции наведения, боевой части, управления и ракетного двигателя. AIM-7 Sparrow имеет тело в форме цилиндра, четыре крыла посередине и столько же хвостовых плавников.

Несмотря на то, что разработка ракеты началась еще в 1956 году, с тех пор ее внутренняя часть претерпела немало модернизаций, чтобы расширить свои возможности.

За все годы своего существования AIM-7 Sparrow была применена по меньшей мере в четырех боевых столкновениях: война во Вьетнаме, война Судного дня, война в Персидском заливе, Ливанская война и еще в ряде других конфликтов.

Сколько стоит ракета AIM-7 Sparrow и как ее можно использовать

По данным сайта Воздушных сил США, одна ракета AIM-7 Sparrow стоит около 125 тысяч долларов. Применяют ее чаще всего уже на истребителях нового поколения F-15 Eagle и F-16 Fighting Falcon. Поэтому неизвестно, как именно ее будут применять украинские защитники.

Есть предположение, что эти ракеты можно запускать из зенитно-ракетного комплекса Aspide, применяющего ракеты RIM-7, похожие на AIM-7 Sparrow. Такие комплексы еще в ноябре прошлого года Испания передала Украине, так что только время покажет, как именно эти боеприпасы будут применены на самом деле.

Общие характеристики авиаракеты AIM-7

Основная функция: управляемая ракета воздух-воздух.

Силовая установка: твердотопливный ракетный двигатель Геркулес МК-58

Тяга: засекречено

Скорость: засекречено

Длина: 3,64 метра.

Диаметр: 0,20 метра.

Размах крыльев: 1 метр.

Боевая часть: кольцевая осколочная боевая часть.

Вес при запуске: примерно 225 кг.

Система наведения: Raytheon полуактивная на непрерывной волне или импульсной доплеровской радиолокационной энергии.

Стоимость единицы: около 125 000 долларов США.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что дружественная Великобритания усилит украинских защитников другими боеприпасами. Читай характеристики снарядов SCALP, которые передали Украине.

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