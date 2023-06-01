Може влаштувати судний день? Що відомо про AIM-7 Sparrow, які отримає Україна

США продовжують підтримувати Україну в боротьбі за свою свободу та 31 травня оголосили про новий пакет допомоги вартістю 300 млн доларів.

Цього разу кошти будуть спрямовані на посилення української протиповітряної оборони. Тому до пакету увійшли як артилерійські та протитанкові засоби, так і боєприпаси, зокрема ракети AIM-7 Sparrow.

Що відомо про ракети AIM-7 Sparrow

AIM-7 Sparrow — це керована ракета, яка належить до класу повітря-повітря.

Складається ракета з секції наведення, бойової частини, управління та ракетного двигуна. AIM-7 Sparrow має тіло у формі циліндра, чотири крила посередині та стільки ж хвостових плавників.

Попри те, що розробка ракети розпочалась ще у 1956 році, з того часу її внутрішня частина зазнала чимало модернізацій, щоб розширити свої можливості.

За усі роки свого існування AIM-7 Sparrow була застосована щонайменше у чотирьох різних бойових зіткненнях: війна у В’єтнамі, війна Судного дня, війна в Перській затоці, Ліванська війна та ще у низці інших конфліктів.

Скільки коштує ракета AIM-7 Sparrow та як її можна застосовувати

За даними сайту Повітряних сил США, одна ракета AIM-7 Sparrow коштує близько 125 тисяч доларів..

Застосовують її найчастіше вже на винищувачах нового покоління F-15 Eagle і F-16 Fighting Falcon. Тому наразі невідомо, як саме її будуть застосовувати українські захисники.

Існують припущення, що ці ракети можна запускати з зенітно-ракетного комплексу Aspide, який застосовує ракети RIM-7, схожі на AIM-7 Sparrow. Такі комплекси ще у листопаді минулого року Іспанія передала Україні, тож лише час покаже, як саме ці боєприпаси будуть застосовані насправді.

Загальні характеристики авіаракети AIM-7

Основна функція: керована ракета повітря-повітря.

Силова установка: твердопаливний ракетний двигун Геркулес МК-58

Тяга: засекречено

Швидкість: засекречено

Довжина: 3,64 метра.

Діаметр: 0,20 метра.

Розмах крил: 1 метр.

Бойова частина: кільцева осколкова бойова частина.

Вага при запуску: приблизно 225 кілограмів.

Система наведення: Raytheon напівактивна на безперервній хвилі або імпульсній доплерівській радіолокаційній енергії.

Вартість одиниці: приблизно 125 000 доларів США.

Також раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що дружня Велика Британія підсилить українських захисників іншими боєприпасами. Читай, характеристики снарядів SCALP, які передали Україні.

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