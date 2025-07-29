Пляжный абсурд: одесситы снимали атаку дронов, не выходя из воды

Воскресный день на побережье Одессы превратился в граничащую с трагедией сюрреалистическую картину. Пока российские ударные дроны атаковали город, а силы ПВО вели по ним огонь, тысячи людей, включая детей, невозмутимо продолжали пляжный отдых.

Воздушную тревогу в городе объявили около полудня в воскресенье, 27 июля. Мэр Одессы Геннадий Труханов и глава ОВА Олег Кипер мгновенно обратились к жителям с требованием пройти в укрытия, отдельно предупредив тех, кто находился на популярных пляжах Аркадия и Ланжерон. Угроза была максимально реальной: группа шахедов приближалась к береговой линии со стороны Черного моря.

Однако призывы властей были в основном проигнорированы. Очевидцы в социальных сетях публиковали жуткие кадры: над пляжами, заполненными людьми, кружили вражеские беспилотники, раздавались взрывы работы ПВО. В то время как некоторые отдыхающие в панике пытались покинуть опасную зону, большинство оставалось на песке и даже в воде.

Более того, уничтожение российских дронов люди встречали громкими одобрительными возгласами прямо из моря.

Позже на берег одного из пляжей выбросило обломки сбитого Shahed. На одном из видео даже зафиксировано, как неизвестный мужчина достает часть вражеского аппарата из воды, не осознавая потенциальной опасности.

Ситуацию резко прокомментировал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона. Он подчеркнул, что Одесская область остается фактически единственным доступным морским курортом для многих украинцев, что объясняет большое скопление людей.

— Несмотря на опасность, наши граждане часто пренебрегают воздушной тревогой, и это — не очень хорошая тенденция, — заявил Плетенчук.

Он напомнил, что на этот раз обошлось без пострадавших, но назвал это везением. Спикер подчеркнул, что никто не может гарантировать, что следующая атака не будет совершена баллистическими ракетами или кассетными боеприпасами, как это уже случалось в 2023 году и привело к гибели людей на побережье.

— Эта картина с детьми, которые купались во время атаки, точно не смешная, — подчеркнул военный, призвав граждан соблюдать правила безопасности и посещать только официально открытые пляжи, где есть доступ к укрытиям.

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