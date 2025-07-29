Для тебе Війна в Україні

Пляжний абсурд: одесити знімали атаку дронів, не виходячи з води

Юлія Хоменко, редакторка сайту 29 Липня 2025, 13:00
Пляжний абсурд: одесити знімали атаку дронів, не виходячи з води
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь