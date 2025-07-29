Пляжний абсурд: одесити знімали атаку дронів, не виходячи з води

Недільний день на узбережжі Одеси перетворився на сюрреалістичну картину, що межувала з трагедією. Поки російські ударні дрони атакували місто, а сили ППО вели по них вогонь, тисячі людей, включно з дітьми, незворушно продовжували пляжний відпочинок.

Повітряну тривогу в місті оголосили близько полудня в неділю, 27 липня. Мер Одеси Геннадій Труханов та голова ОВА Олег Кіпер миттєво звернулися до мешканців з вимогою пройти в укриття, окремо попередивши тих, хто перебував на популярних пляжах Аркадія та Ланжерон.

Загроза була максимально реальною: група шахедів наближалася до берегової лінії з боку Чорного моря.

Однак заклики влади були переважно проігноровані. Очевидці в соціальних мережах публікували моторошні кадри: над пляжами, заповненими людьми, кружляли ворожі безпілотники, лунали вибухи роботи ППО. У той час, як деякі відпочивальники в паніці намагалися залишити небезпечну зону, більшість залишалася на піску та навіть у воді.

Ба більше, знищення російських дронів люди зустрічали гучними схвальними вигуками прямо з моря.



Згодом на берег одного з пляжів викинуло уламки збитого Shahed. На одному з відео навіть зафіксовано, як невідомий чоловік дістає частину ворожого апарата з води, не усвідомлюючи потенційної небезпеки.

Ситуацію різко прокоментував речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону. Він підкреслив, що Одещина залишається фактично єдиним доступним морським курортом для багатьох українців, що пояснює велике скупчення людей.

— Попри небезпеку, наші громадяни часто нехтують повітряною тривогою, і це — не дуже гарна тенденція, — заявив Плетенчук.

Він нагадав, що цього разу обійшлося без постраждалих, але назвав це везінням. Речник наголосив, що ніхто не може гарантувати, що наступна атака не буде здійснена балістичними ракетами чи касетними боєприпасами, як це вже траплялося у 2023 році й призвело до загибелі людей на узбережжі.

— Ця картина з дітьми, що купалися під час атаки, точно не є смішною, — підкреслив військовий, закликавши громадян дотримуватися правил безпеки та відвідувати лише офіційно відкриті пляжі, де є доступ до укриттів.

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