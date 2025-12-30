Чекин мобилизованного: Минобороны будет контролировать каждый этап — что говорит адвокат

Министерство обороны Украины запускает новую цифровую систему Чекин мобилизованного для контроля за военнообязанными. Она будет отслеживать весь процесс мобилизации — от получения повестки до прибытия на службу.

Вікна попросили адвоката Сергея Костыру прокомментировать новую инициативу — мнение эксперта и детали нововведения в материале.

Чекин мобилизованного — как это работает

О внедрении новой системы Чекин мобилизованного сообщил руководитель Главного управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой на Digital Defence Forum в Киеве.

По словам Берестового, первым шагом в её реализации станет электронный военно-учётный документ в системе Резерв+.

Реестр Оберіг будет фиксировать, кто и когда сканировал QR-код документа и какие действия выполнялись с военнообязанным, что, по мнению инициаторов проекта, поможет защитить права всех сторон.

Также Чекин мобилизованного позволит в электронном виде контролировать:

отправку на военно-врачебную комиссию (ВВК);

получение электронного заключения ВВК;

формирование списка мобилизованных для учебного центра;

передачу данных из Оберега в систему Импульс при прибытии и фиксацию прибытия в воинскую часть с полным трекингом всех действий.

По словам Берестового, Чекин мобилизованного также позволит фиксировать самовольное оставление части, чтобы предупреждать и предотвращать такие случаи.

Цифровое сопровождение мобилизованного — мнение независимого юриста

В интервью Вікнам юрист Сергей Костыра прокомментировал новую инициативу Министерства обороны. По мнению эксперта, этот проект должен иметь субъектом контроля военнообязанного, а не мобилизованного, так как он должен защищать их права и дистанцировать их от ТЦК.

Это обезопасило бы их прежде всего от вымогательства взяток со стороны ТЦК и применения других неправомерных действий, которые пагубно влияют на общую систему мобилизации и получение положительных результатов на поле боя.

Но чекин будет происходить уже после того, как военнообязанный побывал в ТЦК. На самом деле, мне такая позиция не очень нравится, — говорит Сергей Костыра. — Но любое дистанцирование от общения с сотрудником ТЦК — это гарантия того, что с вас никто ничего не будет требовать.

Трекинг пути после мобилизации нужен для того, чтобы потом не было никаких фальсификаций и подделок относительно службы.

Некоторые юристы смотрят на инициативу поверхностно и делают акцент на том, что мобилизованного будут отслеживать. На самом деле это делается для того, чтобы после окончания войны люди могли доказать, что они проходили военную службу. Все данные будут зацифрованы, и никто не сможет незаконно получить статус участника боевых действий.

