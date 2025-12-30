Чекін мобілізованого: Міноборони контролюватиме кожен етап — що каже адвокат

Міністерство оборони України запускає нову цифрову систему Чекін мобілізованого для контролю за військовозобов’язаними. Вона відстежуватиме весь процес мобілізації — від отримання повістки до прибуття на службу.
Вікна попросили адвоката Сергія Костиру прокоментувати нову ініціативу — думка експерта і деталі нововведення у матеріалі.
Чекін мобілізованого — як це працює
Про впровадження нової системи Чекін мобілізованого повідомив керівник Головного управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий на Digital Defence Forum у Києві.
За словами Берестового, першим кроком в її реалізації стане електронний військово-обліковий документ у системі Резерв+.
Реєстр Оберіг фіксуватиме, хто і коли сканував QR-код документа та які дії виконувалися з військовозобов’язаним, що, на думку ініціаторів проєкту, допоможе захистити права всіх сторін.
Також Чекін мобілізованого дозволить в електронному вигляді контролювати:
- відправку на військово-лікарську комісію (ВЛК);
- отримання електронного висновку ВЛК;
- формування списку мобілізованих для навчального центру;
- передання даних з Оберегу до системи Імпульс під час прибуття та фіксацію прибуття до військової частини з повним трекінгом усіх дій.
За словами Берестового, Чекін мобілізованого також дозволить фіксувати самовільні залишення частини, щоб запобігати та унеможливлювати їх.
Цифровий супровід мобілізованого — думка незалежного юриста
В інтерв’ю Вікнам юрист Сергій Костира прокоментував нову ініціативу Міністерства оборони. На думку експерта, цей проект повинен би мати за суб’єкт для здійснення контролю військовозобов’язаних, а не мобілізованих, адже він має захищати їхні права і дистанціювати їх від ТЦК.
Це убезпечило б їх насамперед від вимагання хабарів з боку ТЦК та застосування інших неправомірних дій, які згубно впливають на загальну систему мобілізації та отримання позитивних результатів на полі бою.
Але чекін відбуватиметься вже після того, як військовозобов’язаний побував в ТЦК. Насправді, мені така позиція не дуже подобається, — каже Сергій Костира. — Але будь-яке дистанціювання від спілкування зі співробітником ТЦК — це гарантія того, що з вас ніхто нічого не буде вимагати.
Трекінг шляху після мобілізації потрібен для того, щоб потім не було жодних фальсифікацій і підробок щодо служби.
Деякі юристи дивляться на ініціативу поверхнево і роблять наголос на тому, що мобілізованого відстежуватимуть.Насправді це робиться для того, щоб після закінчення війни люди могли довести, що вони проходили військову службу. Всі дані будуть зацифровані, і ніхто не зможе незаконно отримати статус учасника бойових дій.
Читай також, чи можна звільнитися з ЗСУ через порушення під час мобілізації — рішення Верховного Суду.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!