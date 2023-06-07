Затопит весь Киев? Что будет, если прорвёт Киевскую ГЭС, и возможно ли это

В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС, Украину ждут страшные последствия. Техногенная катастрофа уже затопила часть Херсонской области, вода продолжает прибывать в другие населенные пункты.

На фоне трагедии украинцы начали активно делиться мнениями и искать объяснения от экспертов, что будет, если прорвет Киевскую ГЭС. Возможно ли это и какие последствия будет нести такое действие?

Что будет, если прорвет Киевскую ГЭС

Несколькими месяцами раньше украинцы и “эксперты” били тревогу: мол, дамба на Киевской ГЭС находится в аварийном состоянии, поэтому её прорыв — вероятный.

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Последствиями такой катастрофы может стать полное затопление всего Киева и части области.

Совсем скоро экологи и Укргидроэнерго развенчали мифы и панику, которую те создали.

9 августа 2022 в Укргидроэнерго ответили на манипулятивные заявления, что гидротехнические сооружения Киевской ГЭС оснащены контрольно-измерительной аппаратурой в объеме, предусмотренном проектом, а состав и количество контролируемых показателей соответствует действующим нормативным документам.

— ГТС оснащены автоматизированной системой контроля безопасности гидротехнических сооружений, которая обеспечивает круглосуточный непрерывный контроль основных показателей состояния сооружений.

Постоянный эксплуатационный контроль и функционирование Автоматизированной системы контроля безопасности сооружений обеспечивает своевременное выявление любых предпосылок изменения состояния сооружений и предотвращения аварийного состояния, — отмечали они.

С точки зрения надежности гидротехнические сооружения Киевской ГЭС, как и других станций компании, не вызывают никакого сомнения, что подтверждается соответствующими выводами Межведомственной комиссии, которая каждые пять лет выполняет их обследование.

Пресслужба Укргидроэнерго также отметила, что подобные нарративы откровенно вредят украинскому обществу.

Возможен ли подрыв Киевской ГЭС

По словам командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева, Киевская ГЭС находится в зоне ответственности группировки Сил и средств обороны Киева.

— Нами приняты соответствующие меры по безопасности: как прикрытие от ударов с воздуха, так и невозможность действий диверсионно-разведывательных сил противника, — отметил он.

Также Наев добавил, что военные анализируют предварительные атаки врага на украинскую критическую инфраструктуру и принимают адекватные решения на опережение таких ситуаций.

Почему мы способны катастрофизировать те или иные явления и, стоит ли подвергаться внутреннему страху, читай в нашем другом материале: почему мы часто готовимся “к худшему”.

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