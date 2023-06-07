Затопить увесь Київ? Що буде, якщо прорве Київську ГЕС, і чи можливо це

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС Україну чекають страшні наслідки. Техногенна катастрофа уже призвела до затоплення частини Херсонської області, вода й далі прибуває до інших населених пунктів.

На фоні трагедії українці почали активно ділитися думками та шукати пояснень від експертів, що буде, якщо прорве Київську ГЕС. Чи можливо це та які наслідки нестиме така дія — розповідаємо далі.

Що буде, якщо прорве Київську ГЕС

Кількома місяцями раніше українці та “експерти” били на сполох: мовляв, дамба на Київській ГЕС перебуває в аварійному стані, тож її прорив — ймовірний.

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А наслідками такої катастрофи може стати повне затоплення всього Києва та частини області.

Натомість зовсім скоро екологи та Укргідроенерго розвінчали міфи та паніку, яку ті створили.

9 серпня 2022 року в Укргідроенерго відповіли на маніпулятивні заяви, що гідротехнічні споруди Київської ГЕС оснащені контрольно-вимірювальною апаратурою в обсязі, передбаченому проектом, а склад та кількість контрольованих показників відповідає чинним нормативним документам.

— ГТС оснащені Автоматизованою системою контролю безпеки гідротехнічних споруд, яка забезпечує цілодобовий безперервний контроль основних показників стану споруд.

Постійний експлуатаційний контроль та функціонування Автоматизованої системи контролю безпеки споруд забезпечує своєчасне виявлення будь-яких передумов зміни стану споруд та запобігання виникненню аварійного стану, — зазначали вони.

З точки зору надійності, гідротехнічні споруди Київської ГЕС, як і інших станцій компанії, не викликають жодного сумніву, що підтверджується відповідними висновками Міжвідомчої комісії, яка кожні п’ять років виконує їхнє обстеження.

Пресслужба Укргідроенерго також зазначила, що такі наративи відверто шкодять українському суспільству.

Чи можливий підрив Київської ГЕС

За словами командувача Об’єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, Київська ГЕС перебуває в зоні відповідальності угруповання Сил і засобів оборони Києва.

— Нами вжиті відповідні заходи з безпеки: як щодо прикриття від ударів з повітря, так і щодо неможливості дій диверсійно-розвідувальних сил противника, — зазначив він.

Також Наєв додав, що військові аналізують попередні атаки ворога на українську критичну інфраструктуру та приймають адекватні рішення на випередження таких ситуацій.

Чому ми здатні катастрофізувати ті чи інші явища і, чи варто піддаватися внутрішньому страху, читай у нашому іншому матеріалі: чому ми часто готуємося “до найгіршого”.

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