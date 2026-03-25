День СБУ: рекорды и победы украинских спецслужб в 2026 году

25 марта Украина отмечает День Службы безопасности Украины (СБУ) — профессиональный праздник сотрудников, которые обеспечивают государственную безопасность и защищают суверенитет страны.

История праздника

Дата 25 марта была выбрана не случайно: именно в этот день в 1992 году Верховная Рада Украины приняла закон О Службе безопасности Украины.

Праздник был учреждён Указом Президента Леонида Кучмы в 2001 году в знак признания значительного вклада СБУ в защиту государственного суверенитета и конституционного строя.

Достижение СБУ в 2026 году

Несмотря на то, что год только недавно начался, у СБУ уже есть несколько важных и значимых на поле боя достижений:

Удар по «Орешнику» : в начале года СБУ провела успешную операцию по поражению полигона Капустин Яр в Астраханской области РФ. Именно оттуда враг готовил запуск экспериментальных баллистических ракет.

: в начале года СБУ провела успешную операцию по поражению полигона Капустин Яр в Астраханской области РФ. Именно оттуда враг готовил запуск экспериментальных баллистических ракет. Ликвидация агентурно-боевой сети ГРУ: одной из самых громких операций стал разгром сети, которая готовила убийства известных общественных деятелей и волонтеров, в частности, Сергея Стерненко и Ильи Богданова. Во время задержания ликвидирован профессиональный киллер российского ГРУ, оказывавший вооруженное сопротивление. Еще более 10 участников ячейки были взяты под стражу.

Эволюция морских дронов : в 2026 году украинские Sea Baby и Мамай перестали быть просто камикадзе. СБУ совместно с партнерами представила дроны океанического класса. Новые системы способны работать под водой и на больших дистанциях, что позволяет Украине защищать торговые пути даже за пределами Черного моря.

: в 2026 году украинские Sea Baby и Мамай перестали быть просто камикадзе. СБУ совместно с партнерами представила дроны океанического класса. Новые системы способны работать под водой и на больших дистанциях, что позволяет Украине защищать торговые пути даже за пределами Черного моря. Дистанционные удары: Благодаря долгобойным дронам СБУ наносит удары по военно-промышленному комплексу России, нанося врагу значительный экономический ущерб.

Поздравления и почести

В этот день руководство страны и СБУ поздравляют сотрудников с профессиональным праздником. Отмечаются лучшие работники, проявившие мужество и профессионализм при исполнении служебных обязанностей.

Как поздравить сотрудников СБУ?

Чтобы поздравить работников СБУ, можно отправить открытки с пожеланиями, выразить благодарность за их службу и поддержку. Вот несколько вариантов поздравлений, которые можно использовать в этот день.

День СБУ — это возможность почтить преданность и отвагу сотрудников, стоящих на защите нашей безопасности и спокойствия.

