К профессиональному празднику стражей безопасности: искренние поздравления с Днем СБУ

25 марта у наиболее таинственного и влиятельного ведомства страны — у Службы безопасности Украины — профессиональный праздник. Его сотрудники работают в контрразведке, предотвращают теракты, обнаруживают шпионов и защищают нас от опасностей тогда, когда враг еще только планирует их. СБУ — элита украинского войска и залог нашей победы. В день профессионального праздника сотрудников СБУ можно поздравить всех, кто к нему причастный: родных, друзей, знакомых. Выбирай лучшие поздравления с Днем ​​СБУ в прозе и стихах!

Поздравление с Днем ​​работника СБУ в прозе

Поздравляю Службу безопасности Украины с профессиональным праздником! Вы — наша сила и опора, наша гордость и стальная граница! Желаем вам только победных операций и стопроцентного попадания в яблочко по любым делам! Крепкого, как сталь, здоровья, выносливых, как канаты, нервов и искренних улыбок для любимых, родных и друзей! Ангела-хранителя вам, наши защитники!

***

Дорогие работники Службы безопасности Украины! Поздравляем вас с Днем ​​СБУ! Желаем вам, чтобы все ваши тропинки вели только к славе нашей страны! Чтобы враги ждали поражения при одном упоминании о вас! Чтобы ваши сердца были защищены любовью ваших родных и любимых! И чтобы мир, который вы приближаете каждым днем ​​своей службы, наконец-то наступил! Искренне благодарим вас!

С Днем ​​СБУ: теплые поздравления для родных

Сердечно поздравляю тебя с твоим профессиональным праздником: Днем ​​сотрудников Службы безопасности Украины! Я горжусь тем, что судьба свела нас близко, и что родной мне человек несет службу, которая достойна огромного уважения и благодарности! Будь сильным и уверенным, осторожным и целеустремленным! И какие бы сложные операции и дела не выпали на твою судьбу, возвращайся живым, целым и невредимым! Пусть ангел-хранитель накроет тебя своим крылом! Крепко обнимаю и желаю здоровья на сто ближайших лет!

***

Поздравляю тебя с твоим праздником: Днем ​​сотрудников Службы безопасности Украины! Желаю тебе вдохновения в твоем нелегком деле! Душевного равновесия и физической выдержки! Пусть удача будет твоей вечной спутницей, а выдержка и победа — верными друзьями! Удачи тебе каждый день! Силы и силы! И знай, что у тебя есть надежный тыл! Мы тебя любим и ждем.

Поздравления с Днем ​​СБУ друзьям

Поздравляю с Днем СБУ! В этот день профессионального праздника желаю тебе много сил и сил, чтобы оберегать нашу страну! Оставайся таким сильным, храбрым и преданным патриотом, каким ты являешься! И пусть все твои дела будут успешными, а по жизни тебя ведет госпожа Удачливая Фортуна. Мы гордимся твоими победами, крепкого тебе здоровья, богатырской силы и удовольствия от жизни!

***

В день твоего профессионального праздника, дня сотрудников СБУ, хотим пожелать тебе божьей защиты от всех опасностей! Пусть судьба посылает тебе надежных друзей и достойных соперников и пусть победа всегда будет только на твоей стороне! Мы гордимся, что имеем честь быть знакомыми с тобой и хотим, чтобы эта дружба продолжалась как можно дольше. Крепкого тебе здоровья, успехов по каждом деле! Благополучия и надежных тылов! Пусть тебя любят и уважают близкие тебе люди.

Поздравление с Днем ​​СБУ в стихах

Дорогие друзья! Поздравляем с профессиональным праздником, с Днем ​​СБУ! В Украине вы — сильнейшая и самая мощная опора государственности, наши стальные границы и надежные тылы! Желаем вам:

Настроения боевого, молодецких сил,

Творческого вдохновения, соколиных крыльев.

Равновесия духа в радости и печали,

Чтобы Украина волей расцветала,

И о ней слава на весь мир звучала.

***

В день СБУ

Пожелать хочу я

Счастья, мира и добра!

Служба, чтобы легка была,

Без проблем, напряжения, зла,

Мы так гордимся вами,

Что и не передать словами!

Выбирай среди этих поздравлений с Днем ​​СБУ те, что лучше всего выражают твои чувства к знакомым тебе людям, которые служат безопасности Украины.

