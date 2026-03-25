До професійного свята вартових безпеки: привітання з Днем СБУ в прозі і віршах

25 березня у найбільш таємничого і впливового відомства країни — у співробітників Служби безпеки України — професійне свято. Вони працюють у контррозвідці, запобігають терактам, виявляють шпигунів і боронять нас від небезпек тоді, коли ворог ще тільки їх планує. СБУ — еліта українського війська і запорука нашої перемоги. В день професійного свята співробітників СБУ варто привітати усіх, хто до нього причетний: рідних, друзів. знайомих. Обирай кращі привітання з Днем СБУ у прозі та віршах, у теплих і щирих словах!

Привітання з Днем працівника СБУ в прозі

Вітаю Службу безпеки України з професійним святом! Ви — наша сила й опора, наша гордість і сталевий кордон! Зичимо вам тільки переможних операцій і стовідсоткового влучання в яблучко у будь-яких справах! Міцного, як сталь, здоров’я, витривалих, як канати, нервів і щирих посмішок для коханих, рідних і друзів! Янгола-охоронця вам, наші захисники!

***

Дорогі працівники Служби безпеки України! Вітаємо вас з Днем СБУ! Бажаємо вам, щоб усі ваші стежини вели лише до слави нашої країни! Щоб вороги чекали поразки при одній згадці про вас! Щоб ваші серця були захищені любов’ю ваших рідних і коханих! І щоб мир, який ви наближаєте кожним днем своєї служби, нарешті настав! Щиро дякуємо вам!

З Днем СБУ: теплі привітання для рідних

Сердечно вітаю тебе з твоїм професійним святом: Днем співробітників Служби безпеки України! Я пишаюся тим, що доля звела нас близько, і що рідна мені людина несе службу, яка гідна величезної шани й подяки! Будь сильним і впевненим, обережним і цілеспрямованим! І які б складні операції та справи не випали на твою долю, повертайся живим, цілим і неушкодженим! Нехай янгол-охоронець накриє тебе своїм крилом! Міцно обіймаю і бажаю здоров’я на сто найближчих років!

***

Щиро вітаю тебе з твоїм святом: Днем співробітників Служби безпеки України! Бажаю тобі натхнення у твоїй нелегкій справі! Душевної рівноваги й фізичної витримки! Нехай удача буде твоєю вічною супутницею, а витримка і звитяга — вірними друзями! Успіхів тобі щодня! Сили та наснаги! І знай, що у тебе є надійний тил! Ми тебе любимо і чекаємо.

Поздоровлення з Днем СБУ друзям

Вітаю з Днем СБУ! В цей день професійного свята бажаю тобі багато сил і наснаги, аби стояти на варті нашої країни! Залишайся таким же сильним, хоробрим і відданим патріотом, яким ти є! І нехай усі твої справи матимуть шалений успіх, а по життю тебе веде пані Удачлива Фортуна. Ми пишаємося твоєю звитягою! Міцного тобі здоров’я, багатирської сили й наснаги від життя!

***

У день твого професійного свята, Дня співробітників СБУ, хочемо побажати тобі божого захисту від усіх небезпек! Нехай доля посилає тобі надійних друзів і достойних суперників, і нехай перемога завжди буде лише на твоєму боці! Ми пишаємося, що маємо честь бути знайомими з тобою і хочемо, аби ця дружба тривала якнайдовше. Міцного тобі здоров’я, успіхів у кожній справі! Добробуту і надійних тилів! Нехай тебе люблять і поважають близькі тобі люди.

Привітання з Днем СБУ в віршах

Дорогі друзі Вітаємо вас з професійним святом, з Днем СБУ! В Україні ви — найсильніша і найпотужніша опора державності, наші сталеві кордони та надійна безпека тилів! Бажаємо вам:

Настрою стрімкого, молодечих сил,

Творчого натхнення, соколиних крил.

В кожнім починанні — бачення мети,

У добрі та праці кожен день рости!

Рівноваги духу в радості й журбі,

За народну справу звершень в боротьбі,

Щоби Україна волею цвіла

І про неї слава на весь світ ішла.

***

В день СБУ

Побажати хочу я

Щастя, миру та добра!

Служба, щоб легка була,

Без проблем, напруги, зла,

Ми пишаємося вами —

Що й не передать словами!

Обирай серед цих привітань з Днем СБУ ті, які найкраще виражають твої почуття та ставлення до близьких та знайомих тобі людей, які служать безпеці України.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!