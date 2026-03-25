День СБУ: рекорди та перемоги українських спецслужб у 2026 році

​25 березня Україна відзначає День Служби безпеки України (СБУ) — професійне свято працівників, які забезпечують державну безпеку та захищають суверенітет країни.

Історія свята

Дата 25 березня була обрана не випадково: саме цього дня у 1992 році Верховна Рада України ухвалила закон Про Службу безпеки України.

Свято було встановлено Указом Президента Леоніда Кучми у 2001 році, враховуючи значний внесок СБУ у захист державного суверенітету та конституційного ладу.

Досягнення СБУ в 2026 році

Попри те, що рік тільки нещодавно почався, СБУ вже має декілька важливих та значущих на полі бою досягнень:​

Удар по «Орєшніку» : на початку року СБУ провела успішну операцію з ураження полігона Капустін Яр в Астраханській області РФ. Саме звідти ворог готував запуски експериментальних балістичних ракет.

Ліквідація агентурно-бойової мережі ГРУ: однією з найгучніших операцій став розгром мережі, що готувала вбивства відомих громадських діячів та волонтерів, зокрема Сергія Стерненка та Іллі Богданова. Під час затримання ліквідовано професійного кілера російського ГРУ, який чинив збройний опір. Ще понад 10 учасників осередку було взято під варту.

Еволюція морських дронів : у 2026 році українські Sea Baby та Мамай перестали бути просто камікадзе. СБУ спільно з партнерами представила дрони океанічного класу. Нові системи здатні працювати під водою та на великих дистанціях, що дозволяє Україні захищати торговельні шляхи навіть за межами Чорного моря.

Діпстрайки: Завдяки далекобійним дронам СБУ завдає ударів по військово-промисловому комплексу Росії, що завдає значних економічних втрат ворогу.

Вітання та вшанування

У цей день керівництво країни та СБУ вітають співробітників з професійним святом. Відзначаються найкращі працівники, які проявили відвагу та професіоналізм у виконанні службових обов’язків. ​

Як привітати співробітників СБУ

Щоб привітати працівників СБУ, можна надіслати листівки з побажаннями, виразити вдячність за їхню службу та підтримку. Ось декілька варіантів привітань, які можна використати з нагоди цього свята.

День СБУ є нагодою вшанувати відданість та мужність працівників, які стоять на захисті нашої безпеки та спокою.

