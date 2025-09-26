Взрыв возле Южноукраинской АЭС — есть ли радиационная опасность

Чрезвычайная ситуация в районе Южноукраинской АЭС. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси получил информацию от команды, которая работает непосредственно на объекте. По его словам, эксперты из жилья неподалеку от АЭС слышали стрельбу и взрывы около 01:00 ночи 25 сентября.

Утром они обследовали место падения беспилотника и зафиксировали воронку размером четыре квадратных метра и глубиной около одного метра. Эту новость сообщило МАГАТЕ.

Снова беспилотники пролетают слишком близко к атомным электростанциям, ставя под угрозу ядерную безопасность, — заявил специалист.

Он подчеркнул, что хотя взрыв не задел саму Южноукраинскую АЭС, подобные случаи представляют опасность, и в следующий раз результат может быть гораздо хуже.

Последствия взрыва возле Южноукраинской АЭС

В результате падения дрона были повреждены металлические конструкции, выбиты окна в машинах поблизости и повреждена линия электропередачи напряжением 150 киловольт. Она не была подключена к станции, поэтому на ядерную безопасность это не повлияло.

Жертв и пострадавших нет.

Южноукраинская АЭС мощность и радиационный фон

Несмотря на инцидент, радиационная ситуация в Южноукраинской городской территориальной громаде остается стабильной. Согласно данным наблюдений филиала ОП Южноукраинская АЭС, по состоянию на 26 сентября мощность дозы радиоактивного излучения находится в пределах фоновых значений.

В частности, в городе Южноукраинск показатель составляет 0.11 мкЗв/ч при норме 0.30, в сёлах Константиновка — 0.13, Бузское — 0.12, Ивановка — 0.13 мкЗв/ч. Все данные ниже допустимых уровней, установленных НРБУ-97.

Где находится Южноукраинская АЭС

Южноукраинская атомная электростанция расположена в городе Южноукраинск, Николаевской области, на живописных берегах Южного Буга. Это небольшой, но стратегически важный город, который вырос рядом с атомным гигантом.

До ближайших крупных городов — около 120 км до Николаева и чуть больше двух часов дороги до Одессы.

Южноукраинская АЭС мощность в системе энергетики

Энергетический комплекс, в состав которого входят АЭС, гидроаккумулирующая и гидроэлектростанция, образует мощный энергетический узел, обеспечивающий электроэнергией миллионы украинских домов.

Сейчас все три энергоблока Южноукраинской АЭС работают на полную мощность.

Главное фото: Википедиа

Россияне 23 сентября повредили последнюю линию электропередачи, которая соединяла ЗАЭС с украинской энергосистемой. В 16:56 этого дня станция была полностью обесточена, и с того момента она работает только на дизель-генераторах.

