Вибух біля Південноукраїнської АЕС — чи є радіаційна небезпека

Надзвичайна ситуація біля Південноукраїнської АЕС. Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі отримав інформацію від команди, яка працює безпосередньо на об’єкті. За його словами, експерти з помешкання неподалік АЕС чули стрілянину та вибухи близько 01:00 ночі 25 вересня.

Вранці вони обстежили місце падіння безпілотника та зафіксували вирву розміром чотири квадратні метри й глибиною близько одного метра. Цю новину повідомило МАГАТЕ.

Знову безпілотники пролітають надто близько до атомних електростанцій, ставлячи під загрозу ядерну безпеку, — заявив фахівець.

Він підкреслив, що хоча вибух не зачепив саму Південноукраїнську АЕС, подібні випадки становлять небезпеку, і наступного разу результат може бути набагато гіршим.

Наслідки вибуху біля південноукраїнської АЕС

Через падіння дрона були пошкоджені металеві конструкції, вибиті вікна в автівках поблизу та пошкоджена лінія електропередачі напругою 150 кіловольтів. Вона не була підключена до станції, тому на ядерну безпеку це не вплинуло.

Жертв і постраждалих немає.

Південноукраїнська АЕС потужність та радіаційний фон

Попри інцидент, радіаційна ситуація в Южноукраїнській міській територіальній громаді залишається стабільною. За даними спостережень філії ВП Південноукраїнська АЕС, станом на 26 вересня потужність дози радіоактивного випромінювання перебуває у межах фонових значень.

Зокрема, у місті Південноукраїнськ показник становить 0.11 мкЗв/год при нормі 0.30, у селах Костянтинівка — 0.13, Бузьке — 0.12, Іванівка — 0.13 мкЗв/год. Усі дані нижчі за допустимі рівні, встановлені НРБУ-97.

Де знаходиться Південноукраїнська АЕС

Південноукраїнська атомна електростанція розташована у місті Южноукраїнськ, Миколаївської області, на мальовничих берегах Південного Бугу. Це невелике, але стратегічно важливе місто, яке виросло поруч із атомним гігантом.

До найближчих великих міст — близько 120 км до Миколаєва і трохи більше двох годин дороги до Одеси.

Енергетичний комплекс, до складу якого входять АЕС, гідроакумулююча та гідроелектростанція, утворює потужний вузол, що забезпечує електроенергією мільйони українських домівок.

Нині усі три енергоблоки Південноукраїнської АЕС працюють на повну потужність.

Головне фото: Вікіпедія

Росіяни 23 вересня пошкодили останню лінію електропередач, яка з’єднувала ЗАЕС з українською енергосистемою. О 16:56 цього дня станцію повністю знеструмили, і з того моменту вона працює лише на дизель-генераторах.

