А что, если бы? Можно ли было избежать теракта в Еленовке, и ход расследования 2 года спустя

Если бы… Как мы любим повторять это слово в разных контекстах. А что если бы мне пришлось родиться в другое время или в другом месте? А что, если бы УНР отстояла свою независимость? А если бы защитников Мариуполя можно было спасти от окружения и плена? Если бы только не произошел теракт в Еленовке в ночь с 28 на 29 июля? Если бы более 50 азовцев были живы? Если бы…

На все эти вопросы хотелось бы знать ответы. Более того — вряд ли кто-то из украинцев хотел их когда-то себе ставить. Однако ответить на них, к сожалению, должна была бы наука клиодинамика, которая фокусируется на моделировании социально-исторических процессов. Ее название произошло от имени музы истории из греческой мифологии Клио.

Считалось, что Клио помогает хранить память о событиях прошлого и учить потомков мудрости через исторические примеры. Но что делать, если не только мифические боги и музы молчат? Молчат и международные суды и организации и не спешат сделать выводы из произошедших трагедий?

Остается надеяться только на себя и своих единомышленников. Поэтому год за годом родные, близкие и просто неравнодушные к судьбе защитников Мариуполя и Азовстали продолжают бороться за справедливость ради нтх. Бороться как за тех, кто еще надеется на возвращение, так и тех, кто вернулся домой на щите после пыток в плену и теракта в Еленовке.

Сегодня, 29 июля 2024 года — вторая годовщина с того момента, как Украина и мир узнали об очередном военном преступлении РФ и ее военных.

Поэтому Вікна вместе с адвокатом Марисой Скубой и юристом Сергеем Ланкиным, Спільнотою Оленівки и содиректором Международной группы расследования преступлений OSINT в Украине (OSINT for Ukraine) Марго собрали воедино две разные реальности. Все, чтобы сохранить память о теракте и иметь шанс предотвратить его повторение.

В первой части материала мы разобрались, как должны были действовать международные организации, в частности ООН и Международный Комитет Красного Креста, Украина и народ, а также все мировое сообщество, чтобы теракт в Еленовке не состоялся.

Вторая часть раскрывает ход событий в нашей реальности: что известно о расследовании теракта в Еленовке, кто занимается поиском исполнителей преступления, существующих вариантов для привлечения к ответственности РФ как государства и отдельных лиц за совершенное.

“Идеальный сценарий”, при котором теракт в Еленовке не случился бы

Адвокат Мариса Скуба объясняет, что в трагедии умышленного убийства украинских военнопленных в Еленовке можно увидеть причинно-следственную связь.

На мой взгляд, самая большая проблема для мира — это безнаказанность действий РФ. Мир годами наблюдает за кровавыми преступлениями россиян и демонстративно закрывает на них глаза. Страны Европы, США, Китай — именно они сделали из России безжалостного, жестокого и бескомпромиссного убийцу.

Как уверяет адвокат, россияне годами совершали масштабные преступления, за которые не были наказаны. Это и Голодомор, и депортации, и преступления в Ичкерии, и война в Грузии.

Это касается и войны в Украине с 2014 года. Мариса Скуба напоминает, что еще в июне 2014 года был сбит украинский самолет Ил-76, исполнителями были наемники из группы ПВК Вагнер. Эта террористическая организация, созданная в РФ, известна во всем мире своими безжалостными жестокими преступлениями. Однако остается открытым вопрос, был ли кто-нибудь наказан за это.

К неочевидным причинам совершения теракта, в результате которого погибли украинские защитники, адвокат добавляет и сбитие пассажирского самолета Malaysia Airlines Boeing 777, выполнявшего рейс MH17. Также о постоянном игнорировании противоправных действий россиян свидетельствуют и систематические обломки от российских БПЛА на территории ЕС, теракты в США и т.д.

Весь мир знает, что именно Россия стоит за этими преступлениями. Весь мир видит и молчит, и так продолжается годами.

Поэтому при “идеальном сценарии” развития истории с Еленовкой, антидот от терроризма РФ мир должен был совершить еще по крайней мере за столетие до теракта. Это могло быть и наказание за вторжение россиян в Украину, Финляндию, Латвию, Эстонию, Литву, Грузию, Польшу. Мир должен был услышать британского журналиста Гарета Джонса и прислушаться к его словам, а не верить Уолтеру Дюранти, который потакал СССР и отрицал Голодомор.

Россия должна была понести ответственность за пакт Молотова — Риббентропа, по которому была распределена Европа на новый лад, нравившийся двум разным и одновременно очень похожим немецкому и советскому тиранам.

Россияне должны были быть привлечены к ответственности за депортации крымских татар, за опять же войны в Афганистане, Ичкерии, за вторжение в Чехословакию и Венгрию. В конце концов за аннексию Крыма, сбитие малазийского Boeing 777 и неизвестно сколько преступлений.

Редактор Сообщества Еленовки Александра Мазур говорит, что пытки и убийства в плену достаточно характерны для РФ на протяжении ее существования. Ведь даже в ближайшие дни времена, после исчезновения с карты мира СССР, Россия вела многочисленные захватнические войны и регулярно совершала военные преступления.

Как, по-моему, можно было избежать массовой казни в Еленовке? Остановить РФ в 1992 году в Абхазии.

Однако ни за одно из своих преступлений РФ не понесла ответственность, и поэтому появилось чувство безнаказанности, будто можно делать все что угодно, и последствий за это не будет.

— Считаю, что каждая страна мира, ООН, МККК и т.д. несет ответственность за совершение Россией кровавых преступлений, в том числе за убийство беззащитных военнопленных в Еленовке, — говорит Мариса Скуба.

Пока мир не станет активно вмешиваться в деятельность РФ и эффективно противодействовать ее преступлениям, Россия будет совершать новые жестокие преступления, наращивая свое могущество и уверенность в безнаказанности.

Должна ли была и могла ли Украина действовать иначе

Как просили сами защитники Мариуполя и Азовстали, гипотетически была возможность применения процедуры экстракции. Согласно ей, третья страна могла бы забрать к себе военных. На это потребовалось бы согласование двух стран-противников, то есть Украины и РФ.

По моему глубокому убеждению, еще до выхода в плен, украинское государство должно привлечь третью сторону — мощную страну, которую РФ воспринимала бы на равных, — говорит Мариса Скуба.

Адвокат добавляет, что по “идеальному сценарию”, Украина должна договариваться с партнерами, и не только, разных стран мира, чтобы уберечь жизнь каждого бойца, кто защищал ее в сверхчеловеческих условиях.

Однако важно добавить, что пока не была обнародована официальная информация, действительно ли велись подобные переговоры. К сожалению, известно только одно — последствия отсутствия договоренностей с третьей страной и попадания в плен украинских защитников Мариуполя.

Плен — это не опция сохранение жизни. Поэтому говорить о том, что это был единственный путь, считаю неуместным, — добавляет адвокат.

Кроме того, защитники города и их родные в своих интервью говорят, что обещан был выход в “почетный плен”. Однако, как уверяет Мариса Скуба, именно такого юридического механизма или термина не существует.

В плен либо выходят, либо попадают. В случае с Мариуполем, находившиеся на Азовстале военные были вынуждены были выйти в плен по приказу высшего руководства государства с целью сохранения жизни.

Как должны были действовать международные организации, чтобы предотвратить теракт

Хорошо, а если мы находимся в той точке истории, когда РФ до сих пор не понесла наказание за совершенные преступления прошлых веков, и добиться договоренностей о выводе военных на территорию третьей страны не удалось? Можно ли здесь, в этот момент, предотвратить катастрофу?

Конечно, хотелось бы сказать, что в идеальном мире и развитии событий, РФ как минимум должна была придерживаться Женевских конвенций. Ведь они, прежде всего, регулируют вопросы обращения сторон во время вооруженного конфликта с военнопленными еще с 12 августа 1949 года. Это подчеркивает юрист Сергей Ланкин.

Основным принципом, который следует помнить при исследовании всех нарушений РФ по вопросу пленных — это полная ответственность государства-агрессора за такое поведение, что прямо предусмотрено статьей 12 указанной конвенции.

Кроме этого, добавляет юрист, методы и способы, применяемые РФ к военнопленным, в том числе на территории колонии Еленовки, а также условия их содержания — безусловно, не гуманны. В результате, действия России повлекли смерть военнопленных и серьезное ухудшение их состояния здоровья, что запрещено статьей 13 конвенции.

Вместе с тем, одним из наиболее критических вопросов, возникших при держании наших защитников на территории Еленовки, остается оказание медицинской помощи.

Лечение или даже элементарные медикаменты пленные не получали как во время пребывания на территории колонии, так и непосредственно после взрыва.

Как говорит Сергей Ланкин, по свидетельству очевидцев, минимальная медицинская помощь была оказана раненым только из-за большого количества времени после теракта, что привело к дополнительным человеческим потерям. Об этом свидетельствуют результаты расследования OSINT for Ukraine.

В частности, в первой части расследования говорится, что в помощь пострадавшим вызвали медиков Азовстали и завода имени Ильича, которых также держали в Еленовке.

Когда медики попросили иглы и другое медицинское оборудование, охрана лишь перекинула через забор куски белой одежды, жгуты Эсмарха и советские аптечки.

Кроме того, как пишет OSINT for Ukraine, несмотря на то, что в течение 30 минут после последнего взрыва прямо у ворот стоял ряд машин скорой помощи, только в пять утра 29 июля 2022 года они были отправлены в медицинские учреждения. И только после многочисленных отчаянных криков о помощи военнопленных. При этом легкораненые были доставлены не в больницу, а в Еленовский дисциплинарный изолятор.

Согласно данным расследования OSINT for Ukraine, в результате затягивания времени с предоставлением банального доступа медикам к раненым ради медицинской помощи пятеро раненых азовцев умерли из-за чрезмерной потери крови.

Также, говорит Сергей Ланкин, согласно свидетельствам пострадавших в результате вернувшихся домой теракта, в Еленовке применяют различные методы пыток. Среди них избиение, имитация расстрелов, голод и жажда.

Также для военных РФ является системной практикой принуждения к отказу от собственной идентичности, опять же, имитации расстрелов и содержания в бесчеловечных условиях. Все эти действия особенно жестки в отношении военнопленных из Азовстали и военнослужащих Азова. Но отдельным тяжким военным преступлением является факт теракта, убийств и телесных повреждений.

Сейчас наиболее разумным объяснением данных действий является целенаправленная политика геноцида и уничтожение государством-агрессором без какого-либо пощады украинских граждан, — говорит Сергей Ланкин.

По “идеальному сценарию”, всего этого, согласно Женевским конвенциям, не должно вообще происходить. Вместе с тем, за соблюдением этих положений должны следить международные организации. В частности, речь идет об ООН и МККК.

Мариса Скуба говорит, что МККК в частности должен был выполнять свой долг идентифицировать военнопленных. С ними представители комитета должны проводить беседы, встречаться и отслеживать их состояние в индивидуальном порядке.

Фактически, представители МККК должны увидеть всех лиц, захваченных в плен и подлежащих защите в соответствии с нормами международного права.

Идентификация личности, оповещение и последующий контроль являются защитой от насильственных действий, внесудебных казней или жестокого обращения с военнопленными.

Однако, как говорит адвокат, согласно вернувшимся из плена ребят, представителей МККК они видели за все время только однажды — в автобусах, которыми их доставляли в колонии. В то же время Мариса Скуба добавляет, что никаких документов, доказательств, подтверждающих хотя бы попытки комитета контролировать состояние военнопленных, ей не приходилось видеть или даже слышать о них.

Создается впечатление, что Международный комитет Красного Креста сделал одну или две попытки попасть к пленным. Допускаю, их не пустили. И они решили, что украинские военнопленные не нуждаются в их участии и, вероятно, находятся под “контролируемой защитой”.

Марго рассказывает, что согласно сведениям, которые удалось собрать OSINT for Ukraine, за несколько дней до теракта пленных и гражданских заключенных заставили рыть окопы. К этому не были привлечены только пленные из Азова, которых затем поселили в барак 200. Также российские оккупанты заменили охрану и дали надзирателям оружие, а не дубинки, как это было до 27 июля 2022 года. Вокруг барака, где держали 193 военнопленных, была колючая проволока.

Конечно, это только признаки подготовки теракта. Мы не можем исключить ни то, что это могла быть случайная атака, ни то, что эти изменения задним числом интерпретировались как предварительные.

Однако, как объясняет Сергей Ланкин, на сегодня ответ всех сторонних наблюдателей больше сводится к тому, что пленение украинских военнослужащих на территории колонии №120 следует воспринимать как захват заложников и акт терроризма. И у него нет никакой законной цели. Этот акт терроризма направлен исключительно на уничтожение, пытки и показательную казнь мариупольских защитников Украины.

Что касается ООН, Мариса Скуба объясняет, что эта организация не является специальным уполномоченным органом по вопросам военнопленных. Вместе с тем, самое активное участие Совбеза ООН или Генеральной ассамблеи ООН могло бы кардинально изменить положение и последствия для РФ после теракта.

Комитет по правам человека ООН — это именно тот орган, который должен расследовать теракт в Еленовке. Однако результаты его работы — лишь вывод, что ООН не видит признаков применения ракет HIMARS в Еленовке.

Если не по идеальному, то хотя бы приемлемому сценарию развития событий, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не должен был распускать миссию по расследованию гибели украинских военнопленных в Еленовке. Более того, РФ не должна по крайней мере занимать место постоянного члена Совбеза ООН.

После теракта — мог ли мир поступить иначе

Сергей Ланкин уверен, что реакция любой цивилизованной страны на случаи массового геноцида должна быть однозначной — это направление всех имеющихся усилий для привлечения РФ к ответственности на разных уровнях.

— Особенностью действий РФ в этом случае является то, что теракт в Еленовке — не только проблема Украины.

РФ посягает на международный правопорядок и дает четкий сигнал международному сообществу о возможности оставить факты массовых убийств, пыток и умышленных массовых преступлений безнаказанными.

Следовательно, говорит юрист, бездействие международного сообщества по поводу ужасных событий на территории Волновахской исправительной колонии №120 порождает прецедент и риски для международной безопасности и правосудия.

Это дает России возможность безнаказанно уничтожать украинских граждан и проводить целенаправленную геноцидальную политику.

Одного осуждения точно недостаточно. Ведь именно такая инертность и привела к очередной трагедии, которую снова совершила РФ. Поэтому международное сообщество должно перейти к конкретным действиям, направленным на восстановление справедливости и наказания виновных за совершенные зверства в отношении добровольно вышедших в плен защитников мариупольского гарнизона.

Также, говорит юрист, место преступления уже должны были осмотреть. Однако ни одной международной организацией до сих пор не проведено эффективное расследование. Или хотя бы осмотр места теракта на территории колонии. Группа ООН, созданная для расследования теракта, и МККК не достигли никаких результатов.

А РФ до сих пор чувствует вседозволенность и злоупотребляет положением одной из Женевских конвенций. В нем говорится о начале активной процедуры репатриации только после окончания боевых действий. Поэтому РФ блокирует обмены и продолжает пытки, в том числе пленных бойцов Азова.

Так как же в этой точке развития истории должны развиваться события? Прежде всего, соответствующие организации должны были бы получить доступ к месту преступления, а международное сообщество — найти рычаги влияния на РФ, в том числе и для возвращения пострадавших в результате теракта в ближайшие сроки.

Последний раз большой обмен, в списки которого попали даже командиры гарнизона Мариуполя, состоялся 21 сентября 2022 благодаря задержанию Виктора Медведчука.

Поэтому начальник штаба полка Азов Богдан Кротевич в одном из своих первых интервью после выхода из плена предлагал начать вести переговоры со странами ЕС, где в тюрьмах сидят россияне, важные для режима Кремля. Военный был уверен, что это мог быть более желателен для РФ обменный фонд, чем их военные.

Также Спільнота Оленівки 21 мая 2024 вновь обратила внимание на успешный обмен Виктора Медведчука на украинских защитников и призвало государственные органы обменять агентов Кремля.

Однажды представители государственных органов смогли обменять украинских военнослужащих на государственного изменника. Мы требуем сделать это снова. Но теперь обменять других вражеских агентов на наших героев, которых нужно немедленно возвращать из российского плена.

В то же время, международное сообщество, кроме поддержки и выражения солидарности в привлечении преступников к ответственности, могло бы использовать один из основных действенных инструментов для влияния на РФ — экономические санкции. Как говорит Сергей Ланкин, этот инструмент остается наиболее оперативным способом для государства-агрессора ощутить последствия своих действий. По крайней мере, с точки зрения лишения ее цивилизованных средств к существованию.

С другой стороны, добавляет юрист, не стоит забывать, что продолжаются расследования в рамках Международного уголовного суда и украинских правоохранительных органов. Поэтому поддержка в этом вопросе со стороны государств-союзников очень важна для Украины.

В частности, это может касаться осуществления собственных расследований странами как, например, путем применения универсальной юрисдикции расследования военных преступлений в Украине. Подобное сейчас основано Германией, Литвой, Швецией и другими.

Два года спустя — как продвигается следствие

Из всех возможных сценариев развития событий мы все же остаемся в нашей реальности. Здесь РФ не понесла наказание за преступления прошлых веков и до сих пор испытывает безнаказанность за совершение новых. Однако кто должен привлечь как страну-агрессорку, так и отдельных лиц к ответственности?

Сергей Ланкин, объясняет, что в соответствии с положениями Римского статута, которым пользуется Международный уголовный суд, основным наказанием предусмотренным за военные преступления, совершенные РФ на территории пгт Еленовка, может быть только лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

При этом практика суда показывает, что МКС может привлечь к ответственности только высших должностных лиц. К примеру, политическое руководство или высшее военное командование.

Рассчитывать, что на скамье подсудимых окажутся непосредственные исполнители военных преступлений среди надзирателей в колонии, пока бесполезно.

Однако для этого работа и ход расследования прокурора Международного уголовного суда нуждаются в тщательном сборе доказательств, установлении всех исполнителей указанных преступлений и их постепенном аресте для привлечения к ответственности. И этот процесс может отнять много времени.

Марго рассказывает, что в соответствии с их с коллегами данными, которые удалось собрать из открытых источников, Международный уголовный суд не выдавал ордеров на арест. Поэтому маловероятно, что учреждение расследует или продолжает расследовать теракт Еленовку из-за принципа комплементарности.

То есть МКС может начать расследование, если национальный суд будет не способен или не будет желать проводить справедливое расследование преступления. Ведь национальные суды имеют приоритет в расследовании преступлений. Этот принцип должен обеспечивать соблюдение суверенитета государства.

Однако, как заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин 23 февраля 2024 изданию Reuters, украинские власти планируют расследовать 99% зарегистрированных военных преступлений, совершенных с начала российского вторжения в Украину.

Учитывая это заявление и сообщение о подозрении, мы считаем маловероятным, что МКС сейчас расследует нападение на Еленовку, — говорит Марго.

Сергей Ланкин говорит, что основная часть работы по привлечению к установленной законом ответственности всех соучастников преступления на территории изолятора лежит на Службе безопасности Украины и Офисе Генерального прокурора. Именно они проводят досудебное расследование по факту теракта.

Содиректор OSINT for Ukraine добавляет, что о наличии расследования свидетельствует заявление Офиса генпрокурора Украины сообщения о подозрении бывшему начальнику колонии на момент нападения. Кроме того, есть еще два сообщения о подозрении бывшим работникам Волновахской исправительной колонии.

Сергей Ланкин объясняет, что привлечь к ответственности виновных могут по статье 438 Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает возможность пожизненного заключения за перечисленные действия.

Ход расследования является тайной. Поэтому пока пострадавшие и их семьи надеются на эффективную работу стражей порядка по сбору всех доказательств теракта в разумные сроки.

Марис Скуба подтверждает, что Офис генерального прокурора открыл уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны. Однако добавляет, что необходимо было бы провести осмотр/обыск места происшествия. А также изъять необходимые доказательства, которые могли бы свидетельствовать о способе, обстоятельствах и орудиях совершения преступления. Поэтому говорить о конкретных результатах расследования и конкретных подозреваемых пока рано.

Каждое лицо, совершившее преступление, должно нести уголовную ответственность индивидуально. В ней должны быть собраны надлежащие и допустимые доказательства ее причастности к преступлению.

Марго считает одним из самых больших препятствий время, прошедшее после теракта. К примеру, некоторые из подозреваемых, которых удалось найти расследователям, имеют учетные записи в соцсетях. Но большинство из них перестроились после теракта в частный режим.

Также очень вероятно, что подозреваемые удалили свой цифровой след, намекающий на любую причастность и/или присутствие в Еленовке. Могли злоумышленники и прежде всего уничтожить вещественные доказательства. Поэтому расследователям приходится полагаться на показания свидетелей и потерпевших. Это нужно, чтобы должным образом задокументировать и сохранить доказательства и передать их украинским властям.

Невозможно уничтожить или скрыть все доказательства. Даже малейшего доказательства может быть достаточно, чтобы убедить судью в виновности человека. Это только вопрос времени, когда это будет раскрыто.

Марго добавляет, что Офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека провел опрос военнопленных из Еленовки. Однако в его полномочия не входит проведение расследований. Поэтому к ответным действиям учреждение призвало другие организации.

Как говорит содиректор OSINT for Ukraine, сейчас будет очень тяжело привлечь к ответственности подозреваемых в самом нападении, поскольку нет доступа к месту преступления или подозреваемых. Однако с помощью показаний потерпевших и свидетелей виновных в теракте в Еленовке можно привлечь к ответственности за совершение актов пыток.

Юрист говорит, что заниматься расследованием может также Европейский суд по правам человека. Туда имели возможность обращаться жертвы теракта до 16 сентября 2022 года. Ведь именно с этого времени РФ перестала быть участником Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Но неизвестно, выполнит ли РФ те решения, которые были приняты по отношению к ней еще до выхода из ЕСПЧ.

Поэтому отдельным эффективным инструментом для применения механизма коллективной ответственности РФ за совершение преступления Сергей Ланкин видит механизм применения международных санкций от государств-партнеров Украины. Их можно использовать в сфере экономики, энергетики, денег, торговли, военно-промышленного комплекса.

Что может сделать каждый украинец для Еленовки

Прежде всего, что может сделать каждый украинец, чтобы ускорить наказание виновных — это распространение и напоминание о страшных событиях теракта на территории Еленовки, — говорит Сергей Ланкин.

Юрист объясняет, что в современном мире даже самые ужасные вещи очень быстро начинают восприниматься обществом сквозь призму бытовых вещей. А это недопустимо по фактам убийств и пыток в отношении украинских военнопленных.

Кроме этого, если ты напоминаешь о военных преступлениях РФ, правительство и правоохранительные органы будут вынуждены держать этот вопрос в своем поле зрения. Потому что расследование массовых военных преступлений в Украине начинает исчезать с информационного поля. Это может снижать интерес следователей к сбору доказательств.

Целенаправленной политикой Украины в ближайшей перспективе должно быть установление справедливости и всестороннего расследования теракта в Еленовке. А также публичное обнародование его результатов.

Поскольку этого безусловно заслуживают пострадавшие и украинское общество.

Также ранее Вікна к годовщине трагического происшествия пообщались с азовцем Богданом Гришенковым с позывным Пугач в интервью о пережитом аде Еленовки и ночи теракта.

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