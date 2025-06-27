Для тебя Война в Украине

Вместо бетонных коробок — укрытия под ландшафт: как и почему меняются фортификации

Анастасия Грубрина, журналист сайта 27 июня 2025, 22:00
Фортификации в Сумской области
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