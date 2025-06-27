Вместо бетонных коробок — укрытия под ландшафт: как и почему меняются фортификации

Во время брифинга 27 июня министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал журналистам о состоянии фортификаций в Сумской области, как их действительно строят и почему Украина изменила подход к строительству оборонительных сооружений. Все это произошло на фоне сообщений об отсутствии фортификаций на некоторых позициях, а также о неэффективности.

Вікна-Новини делятся, что рассказал министр обороны о фортификациях в Сумской области.

Украина изменила подход к построению фортификаций

По словам министра обороны, подход к построению фортификаций изменился с учетом тактики россиян. В частности, ранее их строили по принципу батальонных районов обороны и ротных опорных пунктов со значительной протяженностью ходов сообщений (2-5 км).

Однако российские тактики ведения боев показали, что больше эта система не эффективна. Ведь россияне работают не классическими батальонами и ротами, а в большинстве малыми пехотными группами с поддержкой дронов.

На фронте ввели новый тип фортификаций: меньшие опорные пункты с протяженностью ходов 60-70 м, с обязательным антидроновым накрытием. Такие фортификации труднее обнаружить и они лучшие для обороны, сдерживания и поражения вражеских войск.

Умеров также рассказал, что построение фортификаций сейчас идет по плану.

В 2024 году по направлениям, где строительство осуществляли воинские части, выполнено от 96% до 99,9% поставленных задач. По состоянию на середину 2025 года уже выполнено более 50% объемов работ, запланированных на этот год.

Министр обороны также поделился, что фортификации строят с учетом приоритетов по каждому направлению. В Сумской области усиливают конкретные рубежи, в соответствии с уровнем угрозы. Также в Сумской области привлекается дополнительное инженерное оборудование.

Фортификация — это не только бетон и траншеи, но и адаптивная инженерная система, учитывающая тактику врага и всегда работающая на одно: защита наших воинов. Мы каждый день контролируем процесс и усиливаем те участки, где это нужно больше всего.

Также сейчас фортификации на фронте подвергаются большей маскировке, ведь они не должны быть заметны. Укрепление маскируют под рельеф местности, уменьшают для демаскирования.

Умеров также пояснил, что реагирует на доклады командующих о ситуации на фронте, в том числе и о фортификациях.

Раньше мы рассказывали о росте количества преступлений против детей.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.