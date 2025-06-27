Замість бетонних коробок — укриття під ландшафт: як і чому змінюються фортифікації

Під час брифінгу 27 червня міністр оборони України Рустем Умєров розповів журналістам про стан фортифікацій у Сумській області, як їх насправді будують і чому Україна змінила підхід до побудови оборонних споруд. Усе це відбулося на тлі повідомлень про відсутність фортифікацій на деяких позиціях, а також про неефективність.

Вікна-Новини діляться, що розповів міністр оборони про фортифікації у Сумській області.

Україна змінила підхід до побудови фортифікацій

За словами міністра оборони, підхід до побудови фортифікацій змінився з урахуванням тактики росіян. Зокрема раніше їх будували за принципом батальйонних районів оборони та ротних опорних пунктів зі значною протяжністю ходів сполучень (2-5 км).

Однак російські тактики ведення боїв показали, що більше ця система не є ефективною. Адже росіяни працюють не класичними батальйонами й ротами, а здебільшого малими піхотними групами з підтримкою дронів.

Натомість на фронті запровадили новий тип фортифікацій: менші опорні пункти з протяжністю ходів 60-70 м, з обов’язковим антидроновим накриттям. Такі фортифікації важче виявити і вони кращі для оборони, стримування і ураження ворожих військ.

Умєров також розповів, що побудова фортифікацій нині проходить за планом.

У 2024 році, за напрямами, де будівництво здійснювали військові частини, виконано від 96% до 99,9% поставлених завдань. Станом на середину 2025 року вже виконано понад 50% обсягів робіт, запланованих на цей рік.

Міністр оборони також поділився, що фортифікації будують з урахуванням пріоритетів на кожному напрямку. На Сумщині посилюють конкретні рубежі, відповідно до рівня загрози. Також у Сумській області залучають додаткове інженерне обладнання.

Фортифікація — це не лише бетон і траншеї, а й адаптивна інженерна система, яка враховує тактику ворога і завжди працює на одне: захист наших воїнів. Ми щоденно контролюємо процес і посилюємо ті ділянки, де це потрібно найбільше.

Також нині фортифікації на фронті піддають більшому маскуванню, адже вони не мають бути помітними. Укріплення маскують під рельєф місцевості, зменшують для демаскування.

Умєров також пояснив, що реагує на доповіді командувачів щодо ситуації на фронті, зокрема і про фортифікації.

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