ТЦК будут работать круглосуточно: что известно и какие обязанности будут выполнять

В Украине происходят изменения и разные реформы. Они должны улучшить работу различных структур.
Теперь ТЦК в Украине будут работать круглосуточно, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Читай, что известно о новых изменениях в работе ТЦК и что это значит.
По словам Мельничука, внесены изменения в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.
Изменения предполагают, что при проведении мобилизации и/или во время действия правового режима военного положения территориальным центрам комплектования и социальной поддержки предоставляется право выполнять некоторую работу круглосуточно.
ТЦК круглосуточно смогут:
Ранее мы рассказывали, можно ли привлечь к ответственности нарушителей прав ТЦК.
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