ТЦК будут работать круглосуточно: что известно и какие обязанности будут выполнять

В Украине происходят изменения и разные реформы. Они должны улучшить работу различных структур.

Теперь ТЦК в Украине будут работать круглосуточно, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Читай, что известно о новых изменениях в работе ТЦК и что это значит.

ТЦК будут работать круглосуточно: что известно

По словам Мельничука, внесены изменения в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

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Изменения предполагают, что при проведении мобилизации и/или во время действия правового режима военного положения территориальным центрам комплектования и социальной поддержки предоставляется право выполнять некоторую работу круглосуточно.

ТЦК круглосуточно смогут:

рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях;

организовывать с определенной периодичностью проведения медицинских осмотров и психологических обследований военно-врачебными комиссиями военнообязанных и резервистов (для районных ТЦК и СП);

вести персонально-качественный учет призывников, военнообязанных и резервистов;

вести учет транспортных средств, подлежащих передаче Вооруженным Силам Украины и другим военным формированиям во время мобилизации и в военное время.

Ранее мы рассказывали, можно ли привлечь к ответственности нарушителей прав ТЦК.

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