В ТЦК в Праге или Варшаве? Что предусматривает законопроект о мобилизации для мужчин за границей

Законопроект №10449, поданный в Верховную Раду, уже наделал много шума — в случае его принятия, на службу смогут призывать аспирантов контрактной формы обучения, полицейских, сотрудников БЭБ, НАБУ и т.д. А еще — мужчинам за границей придется становиться на военный учет. Читай в материале, что об этом известно.

Нужно ли мужчинам за границей становиться на военный учет

Пригодные к военной службе мужчины, находящиеся за границей, должны будут стать на военный учет. Об этом рассказали на странице адвокатского бюро Пані в законі.

При этом в законопроекте не указано, когда именно эти мужчины должны были выехать за границу. Это может относиться не только к тем, кто выехал после полномасштабного вторжения, но и до, — говорит адвокат Кристина Очкур.

В документе говорится, что любые консульские действия за границей для военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет теперь будут возможны только при наличии военно-учетного документа.

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Это будет касаться оформления паспортов и всех других документов.

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Адвокат отмечает, что вероятнее всего, именно этот законопроект примут. Кроме этого, в новом законопроекте предусмотрены следующие пункты:

Призывной возраст с 25 лет.

Для выезда за границу нужно иметь военный билет.

Увольнение со службы возможно после 36 месяцев непрерывной службы.

Консульская помощь не будет предоставляться украинцам за границей без военного билета.

Повестки будут присылать через электронный кабинет призывника.

Внедрение базовой военной подготовки вместо срочной службы.

Людей с инвалидностью всех групп освободят от службы.

Понятия ограниченной пригодности больше не будет.

Это еще неполный перечень нововведений в случае принятия законопроекта, поэтому советуем подробнее ознакомиться с ним.

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