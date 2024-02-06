В ТЦК в Праге или Варшаве? Что предусматривает законопроект о мобилизации для мужчин за границей

Законопроект №10449, поданный в Верховную Раду, уже наделал много шума — в случае его принятия, на службу смогут призывать аспирантов контрактной формы обучения, полицейских, сотрудников БЭБ, НАБУ и т.д. А еще — мужчинам за границей придется становиться на военный учет. Читай в материале, что об этом известно.
Пригодные к военной службе мужчины, находящиеся за границей, должны будут стать на военный учет. Об этом рассказали на странице адвокатского бюро Пані в законі.
При этом в законопроекте не указано, когда именно эти мужчины должны были выехать за границу. Это может относиться не только к тем, кто выехал после полномасштабного вторжения, но и до, — говорит адвокат Кристина Очкур.
При этом в законопроекте не указано, когда именно эти мужчины должны были выехать за границу. Это может относиться не только к тем, кто выехал после полномасштабного вторжения, но и до, — говорит адвокат Кристина Очкур.
В документе говорится, что любые консульские действия за границей для военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет теперь будут возможны только при наличии военно-учетного документа.
Это будет касаться оформления паспортов и всех других документов.
Адвокат отмечает, что вероятнее всего, именно этот законопроект примут. Кроме этого, в новом законопроекте предусмотрены следующие пункты:
Это еще неполный перечень нововведений в случае принятия законопроекта, поэтому советуем подробнее ознакомиться с ним.
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