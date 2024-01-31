Заставляют подписывать повестки? Можно ли привлечь к ответственности нарушителей прав человека из ТЦК

По словам адвоката Екатерины Анищенко в прямом эфире телемарафона Єдині новини мужчин принудительно привозят в ТЦК и заставляют подписывать повестки.

У граждан забирают телефоны, чтобы они не могли связаться с родными, адвокатами и вызвать полицию. По мнению адвоката, это нарушение прав человека.

Самое главное нарушение — это лишение свободы человека, когда идет принудительная мобилизация в прямом смысле слова. Когда человека хватают за руки и забирают в ТЦК.

Законотворцы и представители Министерства обороны заявляют, что в отношении подобных нарушений проводятся служебные расследования. Но все же таких случаев нарушения прав человека не становится меньше, а наоборот, их количество увеличивается.

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Кроме того, неоднократно в качестве адвокатов мы могли слышать от граждан сообщения, что человека держали вопреки его воле в военкомате и принудительно вручали повестку.

Говорят, что не отпустят, пока не будет подписана повестка, даже иногда забирают средства связи, в том числе телефоны, чтобы человек не смог воспользоваться своим правом на звонок адвокату, по вызову полиции или даже сообщить своим родным и близким, где он находится.

Поэтому тем, кому таким образом выдадут повестку, адвокат рекомендует сразу же обращаться в полицию и настаивать, чтобы было принято заявление и внесено в реестр досудебных расследований. Кроме того, по возможности лучше предоставить фото или видео доказательства.

Облегчит ли ситуацию диджитализация

Если проводить аналогию с судом, то если человек получает повестку в суд через СМС, то это не означает, что он был поставлен в известность о проведении заседания.

Что касается диджитализации вручения повесток, то человек должен добровольно предоставить свой правильный номер телефона и электронную почту, чтобы повестка считалась официально врученной.

А кто будет проверять правильность номера телефона по указанному лицу? Поскольку, опять же, у нас SIM-карты продаются без паспорта, доказать, что человек получил повестку, будет очень сложно.

Хотя мобилизированных военных государство обеспечивает необходимыми вещами и продовольствием, все же следует подготовиться заранее и самостоятельно сложить необходимые вещи, которые понадобятся на войне. Читай, что нужно купить мобилизованному на войну.

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