ТЦК працюватимуть цілодобово: що відомо та які обов’язки виконуватимуть

В Україні відбуваються зміни та проходять різні реформи. Вони мають покращити роботу різних структур.

Тепер ТЦК в Україні працюватимуть цілодобово. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Читай, що відомо про нові зміни у роботі ТЦК та що це означає.

ТЦК працюватимуть цілодобово: що відомо

За словами Мельничука, внесено зміни до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

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Зміни передбачають, що під час проведення мобілізації та/або під час дії правового режиму воєнного стану територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки надається право виконувати деяку роботу цілодобово.

ТЦК цілодобово зможуть:

розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;

організовувати з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями військовозобовʼязаних і резервістів (для районних ТЦК та СП);

вести персонально-якісний облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів;

вести облік транспортних засобів, що підлягають передачі Збройним Силам України та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час.

Раніше ми розповідали, чи можна притягнути до відповідальності порушників прав у ТЦК.

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