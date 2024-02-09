ТЦК працюватимуть цілодобово: що відомо та які обов’язки виконуватимуть

В Україні відбуваються зміни та проходять різні реформи. Вони мають покращити роботу різних структур.
Тепер ТЦК в Україні працюватимуть цілодобово. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Читай, що відомо про нові зміни у роботі ТЦК та що це означає.
За словами Мельничука, внесено зміни до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.
Зміни передбачають, що під час проведення мобілізації та/або під час дії правового режиму воєнного стану територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки надається право виконувати деяку роботу цілодобово.
ТЦК цілодобово зможуть:
Раніше ми розповідали, чи можна притягнути до відповідальності порушників прав у ТЦК.
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