До ТЦК у Празі чи Варшаві? Що передбачає законопроект про мобілізацію для чоловіків за кордоном

Законопроект №10449, поданий до Верховної Ради, уже наробив багато шуму — у разі його ухвалення, на службу зможуть призивати аспірантів контрактної форми навчання, поліціянтів, співробітників БЕБ, НАБУ тощо. А ще — чоловікам за кордоном доведеться ставати на військовий облік. Читай у матеріалі, що про це відомо.
Придатні до військової служби чоловіки, що перебувають за кордоном, повинні будуть стати на військовий облік. Про це розповіли на сторінці адвокатського бюро Пані в законі.
При цьому, в законопроекті не вказано, коли саме ці чоловіки мали виїхати за кордон. Це може стосуватися не тільки тих, хто виїхав після повномасштабного вторгнення, а й до, — каже адвокатка Кристина Очкур.
При цьому, в законопроекті не вказано, коли саме ці чоловіки мали виїхати за кордон. Це може стосуватися не тільки тих, хто виїхав після повномасштабного вторгнення, а й до, — каже адвокатка Кристина Очкур.
У документі йдеться, що будь-які консульські дії за кордоном для військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 60 років тепер будуть можливі тільки за наявності військово-облікового документа.
Це стосуватиметься оформлення паспортів та всіх інших документів.
Адвокатка наголошує, що найімовірніше, саме цей законопроект ухвалять. Крім цього, в новому законопроекті передбачено такі пункти:
Це ще неповний перелік нововведень у разі схвалення законопроекту, тож радимо детальніше з ним ознайомитися.
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