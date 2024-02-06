До ТЦК у Празі чи Варшаві? Що передбачає законопроект про мобілізацію для чоловіків за кордоном

Законопроект №10449, поданий до Верховної Ради, уже наробив багато шуму — у разі його ухвалення, на службу зможуть призивати аспірантів контрактної форми навчання, поліціянтів, співробітників БЕБ, НАБУ тощо. А ще — чоловікам за кордоном доведеться ставати на військовий облік. Читай у матеріалі, що про це відомо.

Чи потрібно чоловікам за кордоном ставати на військовий облік

Придатні до військової служби чоловіки, що перебувають за кордоном, повинні будуть стати на військовий облік. Про це розповіли на сторінці адвокатського бюро Пані в законі.

При цьому, в законопроекті не вказано, коли саме ці чоловіки мали виїхати за кордон. Це може стосуватися не тільки тих, хто виїхав після повномасштабного вторгнення, а й до, — каже адвокатка Кристина Очкур.

У документі йдеться, що будь-які консульські дії за кордоном для військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 60 років тепер будуть можливі тільки за наявності військово-облікового документа.

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Це стосуватиметься оформлення паспортів та всіх інших документів.

Читати на тему Оновлення законопроекту про мобілізацію: що нового передбачається для військових та призовників Розповідаємо про основні положення законопроекту про мобілізацію.

Адвокатка наголошує, що найімовірніше, саме цей законопроект ухвалять. Крім цього, в новому законопроекті передбачено такі пункти:

Призовний вік з 25 років.

Для виїзду за кордон потрібно мати військовий квиток.

Звільнення зі служби можливе після 36 місяців безперервної служби.

Консульська допомога не надаватиметься українцям за кордоном без військового квитка.

Повістки надсилатимуть через електронний кабінет призовника.

Впровадження базового військового вишколу замість строкової служби.

Людей з інвалідністю всіх груп звільнять від служби.

Поняття обмеженої придатності більше не буде.

Це ще неповний перелік нововведень у разі схвалення законопроекту, тож радимо детальніше з ним ознайомитися.

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