Змушують підписувати повістки? Чи можна притягнути до відповідальності порушників прав людини з ТЦК

Зі слів адвокатки Катерини Аніщенко у прямому ефірі телемарафону Єдині новини, чоловіків примусово привозять до ТЦК та змушують підписувати повістки.

У громадян забирають телефони, щоб вони не могли зв’язатися з рідними, адвокатами та викликати поліцію. На думку адвокатки, це порушення прав людини.

Найголовніше порушення — це позбавлення волі людини, коли йде примусова мобілізація в прямому сенсі слова. Коли людину хапають за руки та забирають у ТЦК.

Законотворці та представники Міністерства оборони заявляють, що щодо подібних порушень проводяться службові розслідування. Але все ж таки таких випадків порушення прав людини не стає менше, а навпаки, їхня кількість збільшується.

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Крім того, неодноразово як адвокати ми могли чути від громадян повідомлення, що людину тримали попри її волю у військкоматі та примусово вручали повістку.

Говорять, що не відпустять, поки не буде підписана повістка, навіть іноді забирають засоби зв’язку, зокрема телефони, щоб людина не змогла скористатися своїм правом на дзвінок адвокату, на виклик поліції або навіть повідомити своїм рідним та близьким, де вона перебуває.

Тому тим, кому таким чином видадуть повістку, адвокатка рекомендує одразу ж звертатись до поліції та наполягати, щоб була прийнята заява та її внесли до реєстру досудових розслідувань. Крім того, за можливості краще надати фото чи відеодокази.

Чи полегшить ситуацію диджиталізація

Якщо проводити аналогію з судом, то якщо людина отримує повістку в суд через СМС, то це не означає, що вона була повідомлена про проведення засідання.

Щодо диджиталізації вручення повісток — людина повинна добровільно надати свій правильний номер телефону та електронну пошту, щоб повістка вважалася офіційно врученою.

А хто буде перевіряти правильність номера телефону за вказаною особою? Оскільки, знову ж таки, в нас SIM-картки продаються без паспорта, довести, що особа отримала повістку, буде дуже складно.

Хоч мобілізованих військових держава забезпечує необхідними речами та продовольством, все ж варто підготуватися заздалегідь та самостійно скласти необхідні речі, які знадобляться на війні. Читай, що потрібно купити мобілізованому на війну.

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