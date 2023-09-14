Как получить денежную выплату после ранения 2023: список документов и суммы помощи

Военные, которые получили ранения во время войны на территории Украины, имеют право на денежные государственные выплаты. Как получить денежную выплату после ранения военнослужащему, и какие документы для этого нужны — читай в материале.

Как получить денежную выплату после ранения, и за что дают 100 тысяч гривен

Адвокат Сергей Баладыга утверждает, что выплата единовременного денежного пособия за полученную тяжелую травму или контузию в сумме 100 тысяч гривен (боевые) в месяц предусмотрена постановлением Кабмина №168. Для получения выплаты обязательным условием является привязка в справке о получении ранения, свидетельствующая о том, что полученная тяжелая травма, ранения или контузия связаны именно с защитой Родины.

Когда выплачивают дополнительное вознаграждение

Выплата боевых производится на период пребывания на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения. В том числе — зарубежных. Включая время перемещения из одного больничного учреждения в другое. А также пребывание в отпуске для лечения после тяжкого ранения по заключению врача.

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Размер единовременной денежной помощи зависит от того, каковы последствия ранения. Таким образом, в случае получения военнослужащим инвалидности, размер одноразовой помощи может составлять не 100 тысяч гривен, а 400-кратный размер прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.

300-кратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, если установили 2 группу инвалидности.

250-кратный размер прожиточного минимума — за инвалидность 3 группы.

В случае получения военнослужащим ранения при исполнении им обязанностей военной службы, повлекшим частичную потерю трудоспособности без установления ему инвалидности, — 70-кратный или 50-кратный размер прожиточного минимума.

В 2023 году прожиточный минимум для трудоспособных лиц составил 2684 гривны.

Как получить денежную выплату после ранения: пошаговая инструкция

Военнослужащему в первую очередь следует подать рапорт в воинскую часть через Минобороны о выплате единовременной денежной помощи. При этом нужно добавить справку о получении травмы, заключение ВЛК и другую медицинскую документацию, подтверждающую его лечение. Если ты устанавливаешь факт инвалидности, нужно добавить справку из МСЭК. Если нет справки об обстоятельствах травмы, то необходимо просить акт служебного расследования и форму ОК-5 через Минобороны.

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