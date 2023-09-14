Як отримати грошову виплату після поранення 2023: список документів та суми допомоги

Військові, які зазнали поранень під час війни на території України, мають право на грошові державні виплати. Як отримати грошову виплату після поранення військовослужбовцю та які документи для цього потрібні — читай у матеріалі.

Як отримати грошову виплату після поранення, та за що дають 100 тисяч гривень

Адвокат Сергій Баладига стверджує, що виплата одноразової грошової допомоги за отриману тяжку травму або контузію у сумі 100 тисяч гривень (бойові) на місяць передбачена постановою Кабміну №168. Для отримання виплати обов’язковою умовою є позначення у довідці про отримання поранення про те, що отримана тяжка травма, поранення або контузія пов’язана саме з захистом Батьківщини.

Коли виплачують додаткову винагороду

Виплата бойових здійснюється на період перебування на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я. У тому числі — закордонних (включаючи час на переміщення з одного лікарняного закладу в інший). А також перебування у відпустці для лікування після тяжкого поранення за висновком лікарів.

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Розміри виплат за поранення 2023

Розмір одноразової грошової допомоги залежить від того, якими є наслідки поранення. Таким чином, у разі отримання військовослужбовцем інвалідності, розмір одноразової допомоги може становити не 100 тисяч гривень, а 400-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

300-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо встановили 2 групу інвалідності.

250-кратний розмір прожиткового мінімуму — за інвалідність 3 групи.

У разі отримання військовослужбовцем поранення під час виконання ним обов’язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності, без встановлення йому інвалідності, — 70-кратний або 50-кратний розмір прожиткового мінімуму.

У 2023 році прожитковий мінімум для працездатних осіб — 2684 гривні.

Як отримати грошову виплату після поранення: покрокова інструкція

Військовослужбовцю насамперед слід подати рапорт до військової частини через Міноборони про виплату одноразової грошової допомоги. При цьому потрібно додати довідку про отримання травми, висновок ВЛК та іншу медичну документацію, яка підтверджує його лікування. Якщо ти встановлюєш факт інвалідності, то потрібно додати довідку з МСЕК. Якщо відсутня довідка про обставини травми, то необхідно просити акт службового розслідування та форму ОК-5 через Міноборони.

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