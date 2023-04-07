Помогай прямо с дивана: действенные способы создать имидж Украины за границей

Помогать Украине может каждый. Для этого не нужно много средств и времени. Достаточно иметь доступ к социальным сетям, общаться с иностранцами, показывать свои лучшие навыки и таланты. В материале мы рассказываем, как продвигать имидж Украины за границей — действенные способы.

Как продвигать имидж Украины за границей — действенные способы

Имидж Украины невероятно важен для того, чтобы партнеры больше помогали, обращали внимание на наше государство, делали все для нашей победы в войне против России. Очень важно противодействовать российской пропаганде и бороться с советскими представлениями об Украине в мире.

Советник руководителя Офиса Президента Украины Даша Заровна рассказала, что могут делать украинцы в Украине и за рубежом, чтобы продвигать имидж нашего государства.

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Если ты знаешь иностранцев, которые находятся под влиянием российской пропаганды, используй soft power — мягкую силу. Не дави на них и не пытайся агрессивно убедить их в чём-то.

Посей сомнения в тезисах россиян. Когда ты разобьешь 1-2 простых клише, можно переходить к клише побольше.

Такой подход помогает показать людям, которые получили сильную дозу российской пропаганды, реальную картину, — делится советница руководителя ОП Даша Заровна.

Очень важно не забывать благодарить иностранцев, которые поддерживают Украину, но напоминать и показывать на примерах, что этого недостаточно для победы.

Проявлять себя за границей можно общаясь на украинском, чтобы нас не путали с россиянами. К тому же, визуальная часть имеет большое влияние на восприятие. Поэтому многие используют мерч, национальные символы и другое.

Напоминать иностранцам о необходимости поставлять вооружение Украине можно через дружбу с европейскими журналистами, сотрудничество с общественными организациями. Если ты работаешь в бизнес-сообществе, ищи путь к новой аудитории, которой можно донести важные месседжи.

Если ты не знаешь, что рассказывать журналистам или общественным организациям об Украине, держи несколько идей:

Выслушай подробно, о чём тебе рассказывают и что спрашивают. Так ты сможешь узнать, насколько журналист(-ка) разбирается в теме, какой информацией владеет. Если есть пробелы и неточности, дай бэкграунд и раскрой тему шире. Ведь украинцы знают много о своей истории и культуре, а также событиях, которые происходят. Развенчивай мифы в головах иностранцев о России и Украине. Рассказывай реальную историю Украины, насколько она мощная и в какое время уходит корнями, в отличие от Москвы.

Хочешь еще больше крутых советов — ищи их в видео:

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