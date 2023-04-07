Допомагай просто з дивану: дієві способи створити імідж України за кордоном

Допомагати Україні може кожен. Для цього непотрібно багато коштів та часу. Достатньо мати доступ до соціальних мереж, спілкуватися з іноземцями, показувати свої найкращі вміння й таланти. У матеріалі ми розповідаємо, як просувати імідж України за кордоном — дієві способи.

Як просувати імідж України за кордоном — дієві способи

Імідж України неймовірно важливий для того, щоб партнери більше допомагали, звертали увагу на нашу державу, робили все для нашої перемоги у війні проти Росії. Дуже важливо протидіяти російській пропаганді та боротися проти радянських уявлень про Україну у світі.

Радниця керівника Офісу Президента України Даша Зарівна розповіла, що можуть робити українці в Україні та за кордоном, щоб просувати імідж нашої держави.

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Якщо ти знаєш іноземців, які є під впливом російської пропаганди, використовуй soft power — м’яку силу. Не тисни на них та не намагайся агресивно переконати їх у чомусь.

Посій сумніви в тезах росіян. Коли ти розіб’єш 1-2 простих кліше, можна переходити до більших.

Такий підхід допомагає показати людям, які отримали сильну дозу російської пропаганди, реальну картину, — ділиться радниця керівника ОП Даша Зарівна.

Дуже важливо не забувати дякувати іноземцям, які підтримують Україну, але нагадувати та показувати на прикладах, що цього недостатньо для перемоги.

Проявляти себе за кордоном можна спілкуючись українською, щоб нас не плутали з росіянами. До того ж візуальна частина має великий вплив на сприйняття. Тож багато хто використовує мерч, національні символи тощо.

Нагадувати іноземцям про потребу постачати озброєння Україні можна через дружбу з європейськими журналістами, співпрацю з громадськими організаціями. Якщо ти працюєш у бізнес-спільноті, шукай шлях до нової аудиторії, якій можна донести важливі меседжі.

Якщо ти не знаєш, що саме розповідати журналістам чи громадським організаціям про Україну, тримай кілька ідей:

Вислухай детально, про що тобі розповідають і що питають. Так ти зможеш дізнатися, наскільки журналіст(-ка) обізнані в темі, якою інформацією володіють. Якщо є прогалини та неточності, дай бекграунд та розкрий тему ширше. Адже українці знають багато про свою історію та культуру, а також події, які відбуваються. Розвінчуй міфи в головах іноземців щодо Росії та України. Розповідай реальну історію України, наскільки вона потужна та якого часу сягає корінням, на відміну від Москви.

Хочеш ще більше крутих порад — дивись їх у відео:

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