Другий рік великої війни показав: український бізнес — витривалий і соціально відповідальний. Може мобілізувати зусилля навіть у складний час, допомагати Збройним силам, переселенцям, усім, хто потребує, робити якісні українські товари.

Але днями декілька бізнесів втрапили у скандал через невдалі назви товарів, які асоціюються з війною. Підприємців звинуватили у хайпі на трагедіях. Про чудові та невдалі приклади патріотичного маркетингу — у матеріалі.

Хайп на війні: чому виник скандал

Нещодавно мережу сколихнули фото та відео, на яких видно, як підприємці різних галузей використовують відомі назви та слова для продажу власної продукції.

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Найжахливіше те, що всі ці назви стали відомими стали через жахливі трагедії: редиска Азовсталь, Буча-комбуча, пиво Герої не вмирають.

Псевдомаркетинг в Україні. Чому з’являються “Бучі-комбучі” та чи вважати це зневагою до трагедії / 2 Фотографії

На це звернув увагу й військовослужбовець ЗСУ Юрій Гудименко. Він наголошує, що під час війни підприємці зобов’язані звертати увагу на морально-етичну сторону всього, про що вони намагаються говорити.

— Перед тим, як погоджувати це з маркетологом, треба робити якийсь тест на здоровий глузд.

Просто поставити собі запитання, чи немає в країні людей, яким це може зробити боляче, — каже боєць.

Натомість є підприємці, які під час війни особливої ваги надають українській символіці в одязі чи аксесуарах. Вишиванки, дармовиси, картини, підвіски — це спосіб висловити свою проукраїнську позицію.

СЕО-спеціалістка та засновниця комунікаційної агенції Наталія Холод каже, що така ініціатива має бути не лише на часі, а й зі зрозумілим для покупця змістом.

— Наприклад, одна фармкомпанія продавала вітаміни, половину вартості з яких віддавала на окремий збір для військових. Ось це називається правильна комунікація, — пояснює вона.

Псевдомаркетинг в Україні. Чому з’являються “Бучі-комбучі” та чи вважати це зневагою до трагедії / 5 Фотографій

Так роблять і в одній з кав’ярень Києва: виготовляють тістечко Вибухівка (за мотивами Бійцівського клубу, де з мила робити вибухівку) з написом ЗСУ. Усі кошти з купівлі саме цього тістечка йдуть на ремонт автівок для армії.

Так само працює й комунікація через одяг: адже носити етнічні українські орнаменти — це про ідентифікацію.

Власниця такого бренду Аліна Сердюк каже: закохувати в Україну потрібно й надалі, але для цього варто працювати над власним сприйняттям та свідомістю.

— Не варто робити “шароварщини”, несмак, бо так будемо сприймати й ми себе, й увесь світ.

А ось чому не можна носити під час війни піксель тим, хто не є військовими, та як на цьому заробляють бренди одягу — читай у матеріалі.

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