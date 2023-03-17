Второй год войны показал: украинский бизнес — выносливый и социально ответственный. Может мобилизовать усилия даже в сложное время, помогать Вооруженным силам, переселенцам, всем нуждающимся делать качественные украинские товары.

Но на днях несколько бизнесов попали в скандал из-за неудачных названий товаров, ассоциирующихся с войной. Предпринимателей обвинили в хайпе на трагедиях. О замечательных и неудачных примерах патриотического маркетинга — в материале.

Хайп на войне: почему возник скандал

Недавно сеть взбудоражили фото и видео, на которых видно, как предприниматели разных отраслей используют известные названия и слова для продажи собственной продукции.

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Самое ужасное то, что все эти названия стали известными из-за ужасных трагедий: редис Азовсталь, Буча-комбуча, пиво Герои не умирают.

Псевдомаркетинг в Украине. Почему появляются “Бучи-комбучи” и считается ли это пренебрежением к трагедии / 2 Фотографии

На это обратил внимание и военнослужащий ВСУ Юрий Гудименко. Он отмечает, что во время войны предприниматели обязаны обращать внимание на морально-нравственную сторону всего, о чем они пытаются говорить.

— Перед тем как согласовывать это с маркетологом, нужно делать какой-то тест на здравый смысл.

Просто задаться вопросом, нет ли в стране людей, которым это может сделать больно, — говорит боец.

Зато есть предприниматели, которые во время войны особое значение придают украинской символике на одежде или в аксессуарах. Вышиванки, брелоки, картины, подвески — это способ высказать свою проукраинскую позицию.

СЕО-специалист и основательница коммуникационного агентства Наталья Холод говорит, что такая инициатива должна быть не только актуальна, но и с понятным для покупателя содержанием.

— Например, одна фармкомпания продавала витамины, половину стоимости которых отдавала на отдельный сбор для военных. Вот это называется правильная коммуникация, — объясняет она.

Псевдомаркетинг в Украине. Почему появляются “Бучи-комбучи” и считается ли это пренебрежением к трагедии / 5 Фотографий

Так поступают и в одном из кафе Киева: изготавливают пирожное Взрывчатка (по мотивам Бойцовского клуба, где из мыла делать взрывчатку) с надписью ВСУ. Все средства при покупке именно этого пирожного идут на ремонт автомобилей для армии.

Таким же образом работает и коммуникация через одежду: носить этнические украинские орнаменты — это об идентификации.

Владелица такого бренда Алина Сердюк говорит: влюблять в Украину нужно и дальше, но для этого стоит работать над собственным восприятием и сознанием.

— Не стоит делать “шароварщины”, безвкусицы, потому что так будем воспринимать и мы себя, и весь мир.

А вот почему нельзя носить во время войны пиксель тем, кто не военный, и как на этом зарабатывают бренды одежды — читай в материале.

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