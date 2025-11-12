Как стать на военный учет за рубежом в 2025: обновленный порядок для украинцев

В 2025 году украинцы, которые находятся за пределами Украины, могут зарегистрироваться для постановки на воинский учёт за границей. Как это сделать — рассказываем в материале.

Как стать на воинский учёт за границей 2025 в консульском учреждении

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, находящиеся в любой стране мира и имеющие статус призывников или военнообязанных, могут и должны быть поставлены на воинский учёт за границей.

К призывникам относятся юноши в возрасте от 16 до 25 лет, к военнообязанным — мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, а также женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование.

Ранее для постановки на учёт государство требовало личного прибытия в ТЦК в Украине, теперь же процедуру можно пройти дистанционно.

Порядок постановки на воинский учёт за границей

В стране проживания нужно обратиться в дипломатическое учреждение Украины (посольство или консульство).

Предоставить загранпаспорт или другой документ, подтверждающий ваш статус и пребывание за границей.

Заполнить заявление в свободной форме о постановке на воинский учёт.

Указать необходимые данные — номер воинского документа, реквизиты, адрес проживания за границей.

Посетить консульское учреждение можно лично, а в случае невозможности сделать это — отправить заказное письмо. После его получения сотрудники консульства должны в течение недели направить данные военнообязанного или призывника в ТЦК по электронной почте.

Призывники — юноши от 16 лет, а также женщины-специалисты медицинских и фармацевтических профессий должны пройти ту же процедуру: подать в консульство заявление и документы.

Как стать на воинский учёт за границей 2025 с помощью приложения Резерв+

Ещё одним, наиболее удобным способом сообщить о себе в ТЦК является приложение Резерв+.

В целом мужчины, находящиеся за границей, до 16 июля 2024 года должны были обновить свои данные. Это можно было сделать как в Украине, так и за её пределами.

До этой даты свои данные можно было передать по электронной почте или даже по телефону. Однако после 16 июля 2024 года такая возможность утрачена, и теперь единственным официальным дистанционным способом уведомить о себе является использование сервиса Резерв+.

Важно: мужчины, находящиеся за границей, обязаны предоставить информацию о своём зарегистрированном адресе проживания, а также о фактическом адресе, по которому они действительно проживают.

Можно ли получить отсрочку мужчинам, находящимся за границей

В эфире Ukr.radio юрист Дарья Тарасенко объяснила, что действующее постановление Кабинета Министров предусматривает: заявление на отсрочку от призыва необходимо подавать лично, при этом обязательно предъявлять оригинал воинско-учётных документов.

Большинство ТЦК и СП трактуют это требование так, что гражданин должен лично явиться в центр и подать документы напрямую. Отправить заявление по почте или дистанционно на данный момент невозможно.

Тарасенко также отметила, что только некоторые виды отсрочек можно оформить через приложение Резерв+, поэтому не все граждане, имеющие законное право на отсрочку, могут воспользоваться электронной подачей документов.

Источник: Рrikhodko.com.ua, Ukr.radio.

