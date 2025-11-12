Як стати на військовий облік за кордоном у 2025: оновлений порядок для українців

У 2025 році українці, які перебувають за межами України, можуть зареєструватися для постановки на військовий облік за кордоном. Як це зробити — розказуємо у матеріалі.

Як стати на військовий облік за кордоном 2025 у консульській установі

Чоловіки віком від 18 до 60 років, які знаходяться у будь-якій країні світу і перебувають у статусі призовників або військовозобов’язаних, можуть і повинні бути поставлені на військовий облік за кордоном.

До призовників належать юнаки у віці від 16 до 25 років, до військовозобов’язаних – чоловіки у віці від 25 до 60 років, а також жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту.

Раніше для постановки на облік держава вимагала особистого прибуття до ТЦК в Україні, нині процедуру можна пройти дистанційно.

Порядок постановки на військовий облік за кордоном

В державі поживання звернутися до дипломатичної установи України (посольства або консульства).

Надати закордонний паспорт або інший документ, що підтверджує ваш статус і перебування за кордоном.

Заповнити заяву у вільній формі про взяття на військовий облік.

Надати необхідні дані — номер військового облікового документа, реквізити, адресу перебування за кордоном.

Завітати до консульської установи можна особисто, а у разі неможливості зробити це – надіслати рекомендований лист. Після його отримання співробітники консульства мають протягом тижня відправити дані військовозобов’язаного чи призовника до ТЦК електронним листом.

Призовники – юнаки віком від 16 років, а також жінки-фахівчині медичних та фармацевтичних спеціальностей мають пройти таку саму процедуру: подати у консульство заяву та документи.

Як стати на військовий облік за кордоном 2025 за допомогою застосунку Резерв+

Іще одним, найзручнішим способом повідомити про себе в ТЦК є застосунок Резерв+.

Загалом чоловіки. які перебувають за кордоном, до 16 липня 2024 року мали оновити свої дані. Це можна було зробити і в Україні, за її межами.

До цієї дати свої дані можна було передати електронною поштою чи навіть телефоном. Однак після 16 липня 2024 року така можливість втрачена, і тепер єдиним офіційним дистанційним способом повідомити про себе є використання сервісу Резерв+.

Важливо: чоловіки, які перебувають за кордоном, мають обов’язково надати інформацію про свою зареєстровану адресу проживання, а також про адресу, за якою вони фактично проживають.

Чи можна отримати відстрочку чоловікам, які перебувають за кордоном

В ефірі Ukr.radio юристка Дар’я Тарасенко пояснила, що чинна постанова Кабінету Міністрів передбачає, що заяву на відстрочку від призову потрібно подавати особисто, і при цьому обов’язково пред’являти оригінал військово-облікових документів.

Більшість ТЦК і СП трактують цю вимогу так, що громадянин має особисто з’явитися до центру та подати документи безпосередньо. Надіслати заяву поштою або дистанційно наразі неможливо.

Тарасенко також звернула увагу, що лише деякі види відстрочок можна оформити через застосунок Резерв+, тож не всі громадяни, які мають законне право на відстрочку, можуть скористатися електронною подачею документів.

