Масштабы поражают! ВСУ провели первые учения на полигоне образца НАТО в Одесской области

В Одесской области впервые прошли военные учения на новом полигоне образца НАТО.

Площадка рассчитана на учения по огневой подготовке, аэроразведке, минной безопасности и выживанию в экстремальных условиях.

Полигон обустроили на средства меценатов, учения проводят инструкторы абсолютно бесплатно.

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Размеры полигона впечатляют. Здесь одновременно могут тренироваться несколько сотен человек — военные ВСУ и ТрО, правоохранители и даже гражданские.

Основное направление — огневая подготовка. Впрочем, инструкторы проводят и обучение по аэроразведке, тактической медицине, минной безопасности и выживанию в экстремальных условиях.

У нас есть 380 тысяч военнослужащих в Украине, которые были до момента войны. Если люди смогут тренироваться, то мы обязательно выстроим такую армию, из гражданских даже людей, и это может быть 3–4 млн человек, — говорит Виталий, один из соучредителей ГО 1 більше 10.

Все для того, чтобы как можно лучше подготовиться к вызовам большой войны.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как украинские военные овладевают танками Leopard в Польше.

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