Война в Украине

Масштабы поражают! ВСУ провели первые учения на полигоне образца НАТО в Одесской области

Александра Ченкова, региональная журналистка программы Вікна-новини 01 марта 2023, 15:00
Полігон НАТО
Фото: Pexels

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