Війна в Україні

Масштаби вражають! ЗСУ провели перші навчання на полігоні зразка НАТО на Одещині

Олександра Ченкова, регіональна журналістка програми Вікна-новини 01 Березня 2023, 15:00
Полігон НАТО
Фото: Pexels

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