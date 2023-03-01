Масштаби вражають! ЗСУ провели перші навчання на полігоні зразка НАТО на Одещині

В Одеській області вперше відбулися військові навчання на новому полігоні зразка НАТО.

Майданчик розрахований на вишколи з вогневої підготовки, аеророзвідки, мінної безпеки та виживання в екстремальних умовах.

Полігон облаштували на кошти меценатів, навчання ж проводять інструктори абсолютно безкоштовно.

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Розміри полігону вражають. Тут одночасно можуть тренуватися декілька сотень людей — військові ЗСУ та ТрО, правоохоронці і навіть цивільні.

Основне спрямування — вогнева підготовка. Втім, інструктори проводять і навчання з аеророзвідки, тактичної медицини, мінної безпеки та виживання в екстремальних умовах.

Ми маємо 380 тисяч військовослужбовців в Україні, які були до моменту війни. Якщо люди зможуть тренуватися, то ми обов’язково вибудуємо таку армію, з цивільних навіть людей, і це може бути 3–4 млн людей, — говорить Віталій, один із співзасновників ГО 1 більше 10.

Усе для того, щоб якомога краще підготуватися до викликів великої війни.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як українські військові опановують танки Leopard у Польщі.

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