Професійні бійці! ЗСУ показали тренування морпіхів

Морська піхота славиться вмінням філігранно нищити загарбників. Для цього бійці повсякчас покращують свої навички та вчаться діяти, як один організм.

Тренування — ключовий етап підготовки цих підрозділів Збройних сил. Як підготуватися до штурму та стрілецьких дій, яка зброя буде найефективніша, знають наші морпіхи.

Для початку йде операція висадки десанту, допомагає у цьому техніка, яку надавали партнери України. В ефективності зачистки землі від ворога наші хлопці впевнені та виконують задачі на всі свої сили.

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