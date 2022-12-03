Україна

Професійні бійці! ЗСУ показали тренування морпіхів

Іван Воронков, відеоредактор Вікна-Новини 03 Грудня 2022, 21:00

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